Výsledky přípravných zápasů nebývají až tak směrodatné, porážka 2:5 s Juniorem Strakonice však musí fotbalisty FK Lažiště mrzet, jelikož byli minimálně 65 minut lepším týmem.

„Bylo nás jen deset do pole, takže nešlo adekvátně vystřídat. To je samozřejmě naše chyba, ale na druhou stranu jsme pětašedesát minut byli lepší, měli balon pod kontrolou a hráli to, co chtěli. na to že trénujeme jen čtrnáct dní, tak to mělo své parametry a kluci plnili, co měli. Posledních dvacet minut bylo o to, že došly síly. Dostali jsme tři identické góly z brejků a sami na druhé straně šance neproměnili,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Raušer a doplnil: „Jsem rád, že se nikdo nezranil, že fotbalovost z kluků nevyprchala. Je ale na čem pracovat.Chybělo nám z různých důvodů pět hráčů, být tady, možná by ten závěr vypadal trochu jinak. Příprava dobrá, strakonice přijely s mladým běhavým týmem, takže zápas měl všechny parametry, co jsme chtěli. Výsledek jsme si zkazili sami.“

Přítomné určitě zaujal nový gólman v dresu domácích. ten udivoval výbornou prací nohama a celkovým výkonem. Inkasované branky jdou na vrub spoluhráčům, kteří mu v daných chvílích nepomohli. „Zatím bych řekl jen to, že je to kamarád jednoho z našich hráčů. Oba gólmany jsme měli v práci, a tak nám přijel pomoct.Ale je pravda, že ho nějaký čas přemlouváme, aby k nám šel. Je to klub z Příbramska. Víme, že má výbornou hru nohama a naší snahou je, aby tady chytal. Ale to je ještě docela daleko. Bylo v zápase vidět, že by nám jeho práce do stylu týmu vhodně zapadla. Je to pro tým jedenáctý hrč, který umí hrát dobře nohama.“ doplnil trenér Raušer.

V dalším programu zajíždějí lažišťští fotbalisté k přípravnému zápasu do Hluboké nad Vltavou. Hraje se v pátek večer.