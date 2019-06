Nová Ves u ČB – Lažiště 3:2 (0:2). 47. Z. Holý, 59. J. Jiránek, 89. J. Beneš – 17. (PK) a 44. T. Vokatý.

„Každopádně jsme chtěli v Nové Vsi vyhrát, což se nám v prvním poločase dařilo. Oproti předchozímu zápasu jsme do tohoto vstoupili zodpovědně a vedli v poločase o dva góly. Do druhého poločasu jsme provedli v sestavě korekce, ale neproměnili šance. Domácí hrozili z protiútoků a dvěma brankami z brejků také vyrovnali. Zápas směřoval do nerozhodného výsledku a pro mě také 2:2 skončil. Bohužel asistent rozhodčího v poslední minutě viděl něco, co neviděl nikdo jiný a odmával gól. I domácí se nám po utkání omlouvali, ale nedá se nic dělat. Samozřejmě jsme byli hodně naštvaní, ale rychle jsme to hodili za hlavu a slavíme postup,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Raušer a doplnil: „Jinak bylo utkání v pohodě, bez emocí, ty bohužel přinesli svými verdikty pouze sudí. Jinak, když shrnu oba vzájemné zápasy, tak musím říci, že měly svou kvalitu, jen byla Nová Ves o něco efektivnější. Loučil se trenér Pekárek, což je člověk, se kterým jsem začínal, takže jestliže to byl jeho poslední zápas s Novou Vsí, tak to tak asi mělo dopadnout.“