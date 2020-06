Po více než dvouměsíční pauze zvolili Lažišťští spíše volnější seznamovací blok přípravy. „To bylo vidět i v zápase s Katovicemi. Soupeř v poločase vystřídal šest lidí, my jednoho hráče a od sedmdesáté minuty pak nestačíme. Nyní si dáme čtrnáctidenní pauzu a víme, na co se před sezonou zaměřit. Musíme se dobře připravit na krajský přebor a myslím, že bychom tam neměli hrát takovou roli, jako proti Katovicím,“ hledí již dopředu lažišťský lodivod Josef Raušer.

Již v průběhu prvního bloku přípravy se hovořilo o možných posilách. Na hřišti se v posledním utkání objevil Jan Hornát, na lavičce seděl v civilu Tomáš Kupka. Jak to tedy s doplněním kádru FK Lažiště vypadá? „Některé věci stále řešíme. U Honzy Hornáta záleží, jak se rozhodne on, těch možností má více. S Kamilem Tobiášem jsem asi domluvení, záleží jen na rozlosování, pak uvidíme, v kolika zápasech bude moci nastoupit. Chodí s námi již Tomáš Kupka. Řeší se i Tomáš Vokatý. Věřím, že bude kádr na další ročník solidní,“ zmínil několik klíčových jmen trenér.

V utkání s Juniorem Strakonice se představil mezi tyčemi gólman Beránek a ukázal, že umí hrát výborně i nohama. Tentokrát však již nebyl. „Zůstává v Tochovicích, tam je to pasé. Proti Katovicím chytal Ondra Vašura. je to mladý perspektivní kluk, ale na některé věci musí ještě hodně trénovat. David Tesař má svou práci, která ho časově omezuje. Otázku gólmana budeme muset také řešit. Uvidíme, co nám přinese další měsíc,“ doplnil Josef Raušer a pokračoval: „Jednáme se všemi hráči a uvidíme. Dnes je to hodně složité i v oblasti financí. Lažiště je klub, který nemá vlastní hráče. Všichni sem dojíždějí a stojí to nějaké peníze. Díky patří za podporu obci a našemu hlavnímu mecenášovi.