Lažiště – Trhové Sviny.2:1 (1:0). 22. T. Vokatý, 75. vlastní M. Valut – 84. O. Kolář.

„Trhové Sviny u nás předvedly zajímavý výkon. Velký respekt k nim. Hosté si prohrát nezasloužili, ale my byli efektivnější ve standardních situací a podržel nás brankář Vašura. Závěr jsme si sami zkomplikovali. Dělali jsme triviální chyby v rozehrávce a valilo se to v závěru na nás. To jsou věci, které tak zkušený kádr, jaký máme, dělat nemůže. Se štěstím jsme uhráli tři body. Zápasu by asi spíše slušela remíza, ale takový je fotbal. Máme body, což je důležité, ale do dalšího duelu se musíme hodně zlepšit. Jedeme do Vimperka a bude to asi hodně bojovné. My jsme v klidu, jak říkám, jsme již zachráněni a asi po víkendu i vedeme tabulku,“ komentoval duel lažišťský trenér Josef Raušer.