Lažiště – Větřní 5:2 (2:0). 16. J. Volmut, 39. M. Sedláček, 50. T. Vokatý, 89. P. Ostadál, 92. P. Hodina – 67. P. Podskalský, 84. M. Sivák.

„Zápas mohl vypadat pro diváky trochu pouťově, ale nakonec se naše kvalita přeci jenom ukázala. Zahráli si všichni, gól si dali také skoro všichni, i když to chvílemi bylo o moje nervy. Je to za námi můžeme slavit, takže je to v pořádku. To, čeho jsem za stavu 3:2 litoval, tak se nakonec ukázalo jako dobrý tah,“ hodnotil s úsměvem utkání a góly střídajících hráčů lažišťský trenér Josef Raušer.