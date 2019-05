Vodňany – Lažiště. 0:6 (0:2). 12. J. Rauscher, 26. J. Makoš, 51. T. Vokatý, 67. M. Hojdekr, 86. M. Stupár, 87. J. Hrbek.

„Před zápasem jsem z toho měl trochu obavy. Vodňany hrají na jaře dobře a doma moc neztrácejí. Ale od začátku jsme hráli v pohybu, vytvářeli si šance a brzy i dali góly. Z domácích hrozil snad jen Girardey. Zápas jsme měli pod kontrolou a na výhře se podíleli všichni hráči, i ti, co střídali. Domácí mi přišli trochu odevzdaní a klidně to mohlo být i o víc branek. Máme v týmu kluky, kteří kádrem Vodňan prošli a chtěli tady vyhrát. Odehráli to zodpovědně a prakticky všichni se brankou či přihrávkou na našem vítězství podíleli,“ shrnul utkání lažišťský trenér Josef Raušer a doplnil: „Chybí nám bod k postupu do kraje, ten chceme potvrdit co nejdříve a závěr sezony si užít.“