Lažiště – Sokol Sezimovo Ústí 0:2 (0:1). 40. P. Nikl, 72. V. Bouška.

„Chybělo nám pět hráčů ze sestavy, což našemu výkonu určitě nepomohlo. Bohužel jsme první půli prospali. Soupeř čekal na brejky a jeden se jim v závěru poločasu vydařil. My měli tři šance, ale žádnou neproměnili, ve druhém jsme si asi ani žádnou nevytvořili a bez toho se nadá vyhrát,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Raušer.

Ztráta mrzí především v kontextu velmi dobrého výkonu v předchozím kole. „To tak bohužel bývá. Zopakovat výkon z Českého Krumlova, tak výsledek asi vypadá jinak. Ale na to se nehraje. Pět kol jsme neprohráli, ale tahle porážka mrzí hodně. I když jsme nedali góla, tak to mělo skončit bez branek. Hosté měli tři šance, dvě proměnili a tak to zkrátka je. My tentokrát podali hodně podprůměrný výkon a od toho se vše odráží. Tím vše vzniklo. Chyběl pohyb a bez něj se nedá hrát. Ale nic se neděje, jedeme dál a uvidíme, jak dlouho nás ještě nechají v sezoně pokračovat,“ doplnil Josef Raušer.

Sestava Lažiště: Trnka – Bízek, Kupka, Macek – Jaroslav Rauscher, M. Sedláček, Hušek, Vokatý, Makoš – Jakub Rauscher, Hrbek (74. Holub).