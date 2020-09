Rudolfov – Lažiště 2:4 (0:3). 68. a 88. R. Pouzar – 21. a 45. T. Vokatý, 42. M. Sedláček, 50. (PK) J. Linhart.

Po zbytečné ztrátě dvou bodů z domácího duelu s Osekem chtěli Lažišťští naplno bodovat venku. podařilo se. „Kromě Kamila Tobiáše jsme byli tentokrát všichni. Do sestavy se po dlouhé pauze vrátil Petr Bízek a bylo to znát. Vezeme tři body, to jsme už potřebovali,“ komentoval duel lažišťský trenér Josef Raušer.

Hráčům z Prachaticka vyšel především první poločas. „Hrálo se na menším hřišti a kromě posledních dvaceti minut mohu být se zápasem spokojen,“ začal hodnocení duelu samotného Josef Raušer a pokračoval: „Hned v úvodu utkání měli domácí velkou šanci, ale tu nedali. Pak ještě z boku nastřelili tyč, ale jinak jsme kontrolovali hru my. Do šedesáté minuty jsme byli jasně lepší a mohli klidně přidat i další branky. Pak jsme vystřídali, neproměnili šanci a jakoby mávnutím kouzelného proutku se hra začala otáčet. Zbytečně jsme zalezli a domácí dvěma brankami zkušeného Pouzara snížili. Závěr utkání jsme si však již pohlídali.“

Po třech kolech mají Lažišťští na kontě čtyři body. „To je minimum, co jsem si před startem sezony představoval. Nyní hrajeme dvakrát doma, hned ve středu s Dražicemi a pak v sobotu s Třeboní. Rád bych měl dalších šest bodů, pak by to bylo super,“ hledí již k dalšímu programu krajského přeboru lažišťský trenér.

Sestava Lažiště: Trnka – D. Sedláček, Kupka, Bízek (54. Hušek), Jar. Rauscher – Makoš, Macek, Vokatý (54. Volmut), Bednár (77. Hrbek), M. Sedláček – Linhart (53. Jakub Rauscher).