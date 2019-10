Strakonice – Lažiště 0:0.

„Dneska jsme to odehráli dobře dozadu, ale zase tomu něco chybělo směrem dopředu. Domácí si vypracovali tři velmi dobré šance, při kterých nás podržel gólman Tesař. My také měli nějaké šance, ale nedali je. Bylo to vyrovnané utkání, ale chyběla větší kvalita v útočné fázi. Sice jsme si mysleli na tři body, ale musíme to brát tak, že každý bod ze hřiště soupeře se počítá,“ shrnul duel lažišťský trenér Josef Raušer. V dalším kole čeká Lažišťské pátý celek tabulky z Čimelic. Ten má na kontě o tři body více a tento rozdíl by mohl tým z Prachaticka smazat.