Rudolfov – Lažiště 1:3 (1:1). 14. Š. Prokeš – 8. Hušek, 47. a 83. M. Sedláček.

„Oproti zápasu s Osekem jsme udělali nějaké změny v sestavě. Vrátili se Hušek s Markem Sedláčkem, ale stále chyběli Vokatý s Makošem. Změny byly i v rozestavení a první čtvrthodinka nám vycházela podle plánů. Vstřelili jsme branku a dostali se do dalších dvou dobrých šancí. Pak jsme začali dělat jednoduché chyby a dostali ze standardky zbytečný gól. Hráče jsem na to upozorňoval, s Osekem jsme tak dostali prakticky tři góly, ale opět gólmanem vyražený míč vracel nepokrytý hráč do prázdné brány. Byl to naprosto zbytečný gól,“ hodnotil první poločas lažišťský trenér Josef Raušer.

Po změně stran dokázali Lažišťští dvakrát skórovat a urvali první výhru sezony. „O přestávce jsem v kabině trochu musel zvýšit hlas. Bylo třeba chodit více do soubojů a poprat se o každý balon. To mi v první půli chvílemi chybělo. Byli jsme sice na můj vkus pořád trochu zalezlí, ale na druhé straně se dokázali dostat do dobrých příležitostí. Dali jsme dvě pěkné branky a soupeře prakticky k ničemu nepustili. Měli tam jen jednu nebezpečnou standardku, ale tentokrát jsme ji odbránili,“ doplnil ke druhému poločasu trenér Raušer.

Lažišťští tak mají po třech kolech čtyři body a všechny nasbírali na hřištích soupeřů. Nyní je doma čeká Třeboň. „Chtělo by to výhru z Rudolfova doma potvrdit bodovým ziskem. Přál jsem si po třech kolech pět bodů, máme čtyři. Ty bereme s plnou pokorou k soutěži i soupeřům. Jedeme dál, zápas od zápasu, bojujeme o každý bodík,“ burcuje Josef Raušer hráče do dalších zápasů.