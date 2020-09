Český Krumlov – Lažiště 1:1 (1:1). 43. D. Tůma – 45. (PK) M. Sedláček. ČK: 1:1 (45. M. Švec – 62. T. Vokatý).

„Z Krumlova se bod musí počítat. Byl to nejlepší soupeř, proti kterému jsme v této sezoně nastoupili,“ začal hodnocení utkání lažišťský trenér Josef Raušer.

Paradoxně mohli hráči z Prachaticka přivézt i více bodů než ten jeden. „Domácí byli více na balonu, ale my měli z brejků více šancí. Dali jsme i druhý gól, ale ten nebyl uznán. Koukali jsme po zápase na video a jsem přesvědčen, že to byla regulérní branka. Ale nedá se nic dělat, je to pryč,“ doplnil Josef Raušer a pokračoval: „Škoda, že se nechal vyloučit Tomáš Vokatý. V závěru první půle šli domácí do deseti, my z penalty vyrovnali a chtěli ve druhé půli soupeře zmáčknout. Tomáš ale dostal druhou žlutou a šel ven také.“

Trenéra potěšil kolektivní výkon celého mužstva. „Všichni kluci to odmakali na maximum. Musím smeknou především před naší obrannou trojicí Bízek – Tobiáš – Kupka, to byl super výkon,“ nešetřil chválou Josef Raušer.

Další bod do sbírky je pro všechny povzbuzením. „Neprohráli jsme v posledních pěti zápasech, ale máme z nich jen sedm bodů. Nejvíce mě bude stále mrzet remíza 3:3 s Dražicemi, kdy jsme vedli již o dva góly a nezvládli závěr zápasu. Ale musíme hledět dopředu. Teď potřebujeme doma porazit Sokol Sezimovo Ústí a pak přivézt bod z béčka Táborska. To bych byl maximálně spokojen,“ hledí k dalším mistrovským zápasům lažišťský trenér Raušer.

Sestava Lažiště: Trnka – Bízek, Tobiáš, Kupka – Jar. Rauscher, Bednár (12. M. Sedláček) – Macek, Hušek, Vokatý, Makoš – Jakub Rauscher (89. Hrbek).