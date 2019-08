Milevsko – Lažiště 2:2 (0:2). 58. J. Hadáček, 77. M. Petr – 8. M. Sedláček, 28. T. Vokatý.

Před utkáním trenér FK Lažiště Josef Raušer hovořil o tom, že by si rád z Milevska odvezl bod. Toto nesmělé přání se nakonec vyplnilo. „Nakonec je to takový bod s trochu hořkou příchutí. Ale kdyby mi před zápasem někdo nabízel bod, tak ho beru všemi deseti. Sice jsme vedli o dva góly, ale pořád to musíme brát jako plusový bod ze hřiště soupeře,“ uvedl k utkání v Milevsku lažišťský trenér Josef Raušer.

První poločas vyšel týmu z Prachaticka na jedničku. „Co více si přát, když hned z první standardky vstřelíte na hřišti soupeře vedoucí gól? Domácí v prvním poločase prakticky nevystřelili na branku. Měli sice více míč na kopačkách, ale nám se po další standardce podařilo po půl hodině vedení navýšit,“ hodnotil spokojeně první poločas lažišťský trenér a pokračoval k tomu druhému: „Po přestávce však sklapla Csaplárova past a nakonec je z toho remíza. Domácím se zkrátka podařilo asi zaslouženě vyrovnat. Sice jsme o dva góly vedli, ale bod musíme brát. Splnili jsme si základní povinnost. Vstřelili jsme v krajském přeboru první branku a vybojovali první bod. Jakou bude mít cenu, to možná doceníme až na konci sezony.“

V dalším kole se Lažišťští představí v neděli doma proti Oseku, který vyhrál 5:1 nad béčkem Táborska. „Těšíme se na to. Rádi bychom před našimi fanoušky proti Oseku uspěli. Pak jedeme na Perštát k zápasu s Rudolfovem. Tyto zápasy mohou mnohé ukázat,“ hledí k dalšímu programu Josef Raušer.

Sestava FK Lažiště: Vojtíšek – Jar. Rauscher, Albert, Hojdekr, Macek – Makoš, M. Sedláček, Jakub Rauscher (82. Hrbek), Hušek, Vokatý (63. D. Sedláček) – Linhart (71. Málek).