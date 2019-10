Lažiště – Blatná 6:1 (1:0). 5. a 80. M. Sedláček, 51. T. Vokatý, 58. a 82. J. Rauscher, 63. J. Albert – 87. J. Sýkora.

„Udělali jsme opět několik změn v sestavě. Máme čtrnáct vyrovnaných lidí, tak jsme to trochu protočili. V první půli jsme byli lepší, měli více balon na noze. Hosté měli jednu šanci, my nějaké tři. Zaslouženě jsme vedli, ale 1:0 je ošemetný výsledek. Nicméně od druhého gólu to muselo divákům připomínat minulou sezonu, kdy jsme hráli o postup. Proměňovali jsme šance, měli i řadu dalších a zaslouženě vyhráli vysokým rozdílem. Fanouškům jsme určitě udělali radost. Oceňuji i Blatnou, že chtěla hrát po celý zápas fotbal, možná to soupeři chvílemi i škodilo. Výsledek asi neodpovídá dění na hřišti, ale poslední půlhodinu jsme mohli dát i další branky. Kdyby mi to někdo řekl před zápasem, tak si asi řeknu, že se zbláznil. Pro nás je důležité, že jsme se dalšími třemi body dostali tam, kde jsme chtěli být. Máme jich třináct, mě k úplné spokojenosti dva chybí, ale napravili jsme si reputaci z Olešníka,“ hodnotil utkání lažišťský trenér Josef Raušer a doplnil: „V dalším kole jedeme do Strakonic, pak máme doma Čimelice, to jsou týmy z našeho okolí v tabulce. Rád bych ještě v první polovině sezony nějaké body udělal, abychom pak měli klidnou zimu.“