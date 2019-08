Lažišťští fotbalisté by rádi překvapili

Lažiště – Fotbalisté FK Lažiště se po několika letech vracejí do nejvyšší krajské soutěže a hned to bude zápas jako řemen. V neděli zajíždějí do Milevska, které je v nové sezoně pasováno výkonnostně hodně nahoru.

„Podařilo se nám dotáhnout přestupy Sedláčka a Huška, rádi bychom ještě udělali gólmana. Pak budu s doplněním kádru nadmíru spokojen,“ uvedl lažišťský trenér Josef Raušer a pokračoval: „V týmu je dobrá nálada, v úterý jsem měl na tréninku šestnáct lidí. Ale začátek sezony bude ještě takový rozházený, v prvním kole bude chybět Volmut a možná i Bízek, doma proti Oseku pak budeme asi bez čtyř hráčů. Ale musíme se s tím vyrovnat.“ V neděli v Milevsku to bude pro většinu hráčů křest ohněm. „Do Milevska se těšíme, byli bychom rádi, kdyby se podařilo vybojovat bodík. Pro mne je Milevsko jedním z horkých kandidátů na nejvyšší příčky. My musíme jít krok za krokem, sbírat bodík po bodíku a uvidíme, zda to bude na konci stačit,“ hledí ke startu sezony trenér Raušer.

Autor: Vladimír Klíma