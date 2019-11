V dalším kole fotbalového krajského přeboru přivítali Lažišťští na svém hřišti silný celek z Českého Krumlova. Brali bod za bezbrankovou remízu.

Fotbalový KP: Lažiště - Český Krumlov 0:0. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Lažiště – Český Krumlov 0:0. „Po blamáži ve druhém poločase v Jankově jsme si jasně řekli, co chceme hrát. Kluci to tentokrát odbojovali. Klíčový moment zápasu přišel hned v jeho úvodu, kdy chytil náš gólman Tesař soupeřovu penaltu. Oba týmy si pak vytvářely šance a my dokonce dali gól, který však pro ofsajd neplatil. Bod bereme s respektem ke kvalitám Českého Krumlova. Pokud budeme pokračovat v podobných výkonech, nemusíme se bát žádných problémů,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Raušer.