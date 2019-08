Lažiště – Osek 1:4 (0:1). 77. J. Hrbek – 42. a 80. J. Říský, 67. M. Carda, 70. D. Říský.

Domácí nastoupili do utkání bez tří hráčů základního kádru a znát to bylo především v útočné fázi, která nebyla tak úderná, jak jsou fanoušci zvyklí. „Těžko říci, do jaké míry měla absence tří hráčů na zápas vliv, každopádně jsou to klíčoví fotbalisté a bylo vidět, že nám určitě chyběla kvalita dopředu, a to jak po stranách, tak i na hrotu. Asi bychom s nimi byli nebezpečnější, ale zda by to na naší porážce něco změnilo, to si netroufnu říci,“ uvedl k absenci Vokatého, Huška a M. Sedláčka trenér Josef Raušer.

První poločas byl jasně remízový, přesto šli hosté do vedení, v tom druhém se projevila zkušenost Oseka. „Herně to bylo vyrovnané. Řekl bych, že i ve druhém poločase jsme měli míč více na kopačkách, ale nevyvarovali jsme se triviálních chyb. Soupeř dal dva góly ze standardek a dva po našich hrubých chybách. To se v krajském přeboru neodpouští. Dali čtyři góly, byli efektivnější, to se tak zkrátka někdy stává. Nic se neděje, jedeme dál,“ shrnu duel Josef Raušer.

V dalším kole zajíždějí Lažišťští na hřiště Rudolfova, který se v minulé sezoně zachraňoval až do závěru soutěže a bude to hodně o bojovnosti a mnoha soubojích o míč. S čím celek z Prachaticka k utkání vyrazí? „Doufám, že se někteří kluci vrátí do sestavy a bude nás zase více. Každopádně tam budeme chtít vyhrát a posbírat nějaký ten důležitý bodík do tabulky, abychom na konci sezony mohli říci, že jsme zachráněni,“ hledí k dalšímu utkání lažišťský lodivod Josef Raušer.