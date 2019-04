Lažiště – Planá u ČB 2:3 (1:2). 25. O. Málek, 84. T. Vokatý – 20. T. Pintér, 21. a 84. P. Steyer.

„Dlouhodobě nám chybí několik hráčů, nyní se přidali další. My především prospali prvních dvacet minut a soupeř se dostal do vedení po trestném kopu Tomáše Pintéra. Hned nato nám utekli a vedli o dva góly. Až pak jsme začali být aktivnější a snížili do přestávky na rozdíl jedné branky. Až ve druhém poločase jsme hráli to, co jsme měli hrát od začátku zápasu. Měli jsme tlak, vytvářeli si šance, bylo tam plno závarů v šestnáctce Plané, ale vyrovnávací gól nepřicházel. Planá nás za to potrestala a znovu utekla o dvě branky. My sice vzápětí vyrovnali, ale v závěru již nebylo na to, abychom urvali alespoň jeden bod. Škoda, bylo to tentokrát pouze o naší hře, ne o tom, že by nás Planá přehrávala. Sice jsme byli ve druhé půli jasně lepší, ale to zkrátka nemusí na body stačit,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Raušer a pokračoval: „Nic se neděje, Nová Ves také ztratila. Nyní jedeme k derby do Lhenic a může to být pěkný zápas. Pokud tam nahradíme porážku s Planou, tak to bude v pořádku.“