V souboji dvou do té doby neporažených celků hosté zaskočili Milevsko už ve třetí minutě, kdy domácí po nákopu za obranu zaspali, a Růžička vstřelil úvodní gól. Na těžkém terénu se oba soupeři snažili o kombinační fotbal a vytvořili si několik dobrých šancí, ale zatímco Krumlov je dokázal proměňovat, milevský tým ne. Po první půli tak na ukazateli svítilo skóre 0:3, když Kuna v 25. minutě proměnil pokutový kop po faulu na Strapka a těsně před pauzou zakončoval krásnou kombinaci a přihrávku Švece před prázdnou branku znovu Růžička.

Hned po obrátce Milevsko snížilo z penalty, když po nedorozumění v zadních řadách Slavoje zasáhl Kuna balon rukou. Domácí hráči měli i další možnosti, ale v koncovce zůstali bezzubí. O tom, jak s nimi naložit, by je mohl proškolit Růžička, který po vyhraném souboji ve vápně dokonal svůj hattrick. Druhý po sobě. Útočník Krumlova má po čtyřech kolech na svém kontě už osm zásahů.

„Věděli jsme, že nás čeká kvalitní protivník, což se potvrdilo. Zápas nabídl herně vyrovnanou partii a rozhodla jej naše lepší produktivita. Domácí jsme překvapili rychlým gólem už ve třetí minutě, kdy jim propadl míč za obranu, a Růžička otevřel skóre. Na těžkém terénu jsme sice poločas vyhráli 3:0, ale je třeba dodat, že to úplně nevystihuje poměr sil na hřišti. Hrálo se totiž vyrovnané utkání. Milevsko se prezentovalo jako běhavý, bojovný tým a mělo také řadu šancí, ale na rozdíl od nás je neproměňovalo. A to bylo rozhodující. Růžička dokáže zúročit práci svých spoluhráčů, a tak by to mělo u útočníka být. Menší nepříjemnost pro nás přišla v závěru, kdy se Kabele srazil s jedním z domácích hráčů, a výsledkem jsou tři stehy na obočí. Začátek sezony se nám povedl, ale zůstáváme nohama na zemi. Teď přijede Osek, který se před sezonou posílil, tak uvidíme. Rádi bychom pokračovali v nastoleném trendu, ale v kraji není slabých mužstev a může se stát cokoliv,“ uvedl českokrumlovský trenér Václav Domin.

FC ZVVZ Milevsko – Slavoj Český Krumlov 1:4 (0:3)

Branky: 48. Barda (pen.) – 3., 44. a 66. Růžička, 25. Kuna. ŽK: Barda – Svoboda. Rozhodčí: Dunovský – Žemlička, Němec. Diváci: 112.

Č. Krumlov: Trnka – Švec, Kabele, Kuna – Vávra, Svoboda (72. Paráček), Novák, Gelnar, Strapek (83. V. Beránek) – Růžička (83. Kordík), Tůma (76. Poláček).