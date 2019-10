V krajském přeboru v neděli od 15 hodin Lažišťští hostí Blatnou. Na soupeře mají v tabulce náskok dvou bodů a výhra by je posunula do horní poloviny tabulky.

V I.A třídě vše rozjedou v sobotu od 13.30 hodin Lheničtí. Hostí nováčka ze Sousedovic a již není kam ustupovat. Tři body jsou přímo nutností, aby se nedostali do záchranářských problémů. Od 16 hodin hostí Prachatice soupeře z Plané u ČB. Tatran inkasoval v minulých dvou zápasech dohromady osm branek a musí se vyvarovat chyb v obraně. V nahuštěném středu tabulky se každá výhra počítá. Vimperský Šumavan cestuje v neděli odpoledne do Velešína. Oba celky jsou ve spodní polovině tabulky a oba musejí pomýšlet jen na výhru.

Ve skupině A fotbalové I.B třídy si Netoličtí vytvořili na čele tabulky čtyřbodový náskok. Ten si budou chtít pojistit dnes po poledni doma proti předposledním Chvalšinám. Snad nepřijde kolaps jako před čtrnácti dny s posledním Kamenným Újezdem.

Ve skupině B dnes nastoupí ke svému zápasu pouze Stachy. Ty hrají od 16 hodin ve Volyni a chtějí přivézt na Šumavu alespoň bod. Mají jen pět bodů a pomalu se propadají tabulkou. Neděle přinese dva velké taháky. Vedoucí duo Čkyně – Strunkovice zajíždí svorně na hřiště soupeřů a budou to pořádné bitvy. Od 10.30 hodin hrají Strunkovice v Záblatí na béčku Prachatic. Souboj třetího s druhým je bezesporu tahákem kola. O nic jednodušší to nebude mít ani vedoucí Čkyně. Ta hraje od 16 hodin ve Vacově. Je to derby, navíc Vacov je až sedmý a potřebuje konečně nastartovat, aby se dotáhl do míst, kam patří. Zkrátka tyto dva duely přinesou zajímavý fotbal. A aby toho nebylo v neděli málo, již od 10.30 se hraje duel Husinec – Osek B. Pro někoho možná nevýznamný duel, ale hraje poslední s předposledním a remíza pro nikoho z nich nic neřeší.