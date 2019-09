Nováček krajského přeboru, FK Lažiště, má zatím po pěti kolech sedm bodů a v neděli od 15 hodin chce přidat další. Hostí poslední a bezbodový Sokol Sezimovo Ústí. V minulém kole Lažišťští prohráli 2:3 v Protivíně. Dohrávali bez vyloučeného Jaroslava Rauschera, který zaskakoval mezi tyčemi za nepřítomné gólmany a minutu před koncem dostal červenou za ruku mimo šestnáctku. „Jsou pro nás důležitější zápasy než Protivín. teď potřebujeme porazit Sezimák a budeme spokojeni.. Škoda Jardy, vzal to na sebe za gólmany a teď přijde o zápas,“ doplnil trenér Josef Raušer.

Skupina A fotbalové I.A třídy odstartuje dnes v 15 hodin Vimperk domácím zápasem se Semicemi. Po porážce v Nové Vsi si chce Šumavan spravit chuť a pokud se mu to povede, bude na solidních deseti bodech. Od 16.30 hodin hostí Prachatičtí lídra tabulky z Roudného. Tým z Českobudějovicka je velkým favoritem soutěže a jen poctivý a pracovitý fotbal proti němu povede k úspěchu. Trenér Mareš však již po minulém kole a výhře ve Velešíně počítal omluvenky na zápas. Tak držme palce, ať se Tatran na favorita vytáhne. Lheničtí hrají zítra odpoledne v Kaplici. V minulém kole si připsali na konto první výhru sezony a chtěli by něco urvat i nyní. Nováček z Kaplice však hraje výborně, v minulém kole nastřílel pět branek ve Vodňanech a je v tabulce druhý.

Lídr A skupiny I.B třídy z Netolic cestuje podruhé v řadě ven, tentokrát do Větřní. Na hřišti týmu, který hrál loni A třídu, chtějí Netoličtí potvrdit formu. Hraje se dnes od 13 hodin.

Víkendový program I.B třídy odstartují Stašští dnes od 15 hodin proti Bělčicím. Tým ze Šumavy má sice lepší start do sezony než loni, po čtyřek kolech je na čtyřech bodech, ale chtělo by to další přidat co nejdříve. Od 16.30 hodin hrají doma dva lídři soutěže. Čkyňští přivítají Cehnice a chtějí pokračovat ve své krasojízdě, kdy jsou s jediným inkasovaným gólem a bez ztráty bodu na čele tabulky. Strunkovičtí hostí v malém derby Volyni. V tabulce dýchají lídrovi na záda a chtějí zůstat i po tomto víkendu v kontaktu. Další dva naše týmy jedou ven. Vacov jede na béčko Oseka a potřebuje tři body, aby se vrátil do souboje o čelo tabulky. Husinec jede k boji o důležité body do Dražejova. V souboji z chvostu tabulky se počítá každý bod. Zítra dopoledne hostí v Záblatí béčko Prachatic nováčka soutěže z Kestřan. Tatran má na kontě zatím jen tři body a potřebuje tedy další tři, aby měl v tabulce teoretický klid. Ale pozor, Kestřany zatím vozí z venka samé remízy.