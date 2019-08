I.A TŘÍDA

Ze sestavy předchozího soutěžního ročníku klubů z Prachaticka vypadli fotbalisté Lažiště, kteří po výborných výkonech postoupili do krajského přeboru a již mají za sebou první kolo v Milevsku (uhráli remízu 2:2). Ve skupině A tak zůstala trojice našich týmů (Tatran Prachatice, Šumavan Vimperk, SK Lhenice).

Jako první vstoupí do sezony Lheničtí. Jako nováček v předchozím soutěžním ročníku hráli výborně a vybojovali třetí místo. Na to by rádi navázali. V prvním kole jedou v sobotu na hřiště spolufavorita soutěže do Roudného a hrají od 13.30 hodin. To spadlo z krajského přeboru a tým z periferie Českých Budějovic se bude chtít mezi krajskou elitu rychle vrátit. Od 17 hodin nastoupí prachatický Tatran doma proti Semicím. Tým zpod Libína chce sezonu zahájit lépe než tu minulou, kdy se dlouho trápil na chvostu tabulky. V neděli od 15 hodin nastoupí vimperský Šumavan v Olešnici proti nováčkovi soutěže. Generálka s béčkem Prachatic nevyšla podle představ, premiéra snad bude lepší.

I.B TŘÍDA

Týmy z Prachaticka jsou znovu rozhozeny do dvou skupin, přičemž v áčku hrají Netolice. Ty odstartují sezonu doma v neděli od 17 hodin zápasem s béčkem Trhových Svinů. Netoličtí by měli tlačit od začátku na čelo soutěže a na úvod je čeká nováček soutěže.

Ve skupině B by mělo na čelo tabulky hrát z Prachaticka více týmů. Spolufavoritem by měl být Vacov, který v sobotu startuje sezonu ve 13.30 hodin na hřišti nováčka soutěže v Kestřanech. Na minulou sezonu by chtěli navázat i Strunkovičtí, kteří od 17 hodin přivítají u Blanice soupeře z Cehnic. Jaké budou mít v sezoně ambice hráči ze Čkyně, ukáže hned první kolo, ve kterém zajíždějí na béčko Oseka. V minulé sezoně o záchranu bojující Stachy mají na úvod hodně těžký los, když v sobotu zajíždějí na hřiště ambiciozní Sedlice. Další dva celky z Prachaticka hrají na domácích hřištích v neděli od 10.30 hodin. Béčko Prachatic hostí v Záblatí Bělčice a rádo by odstartovalo sezonu za tři body. Zajímavý duel čeká na fanoušky v Husinci. Zde se střetnou postupující týmy z okresů Prachatice a Strakonice, když k Blanici zavítá celek Střelských Hoštic. Zápas ukáže, jak pečlivě Husinečtí přistoupili k letní přípravě.