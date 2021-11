Nová Ves – Čkyně 1:1 (0:0). Novák – Fiedler.

„Po pěti utkáních bez bodu je to pro nás vzpruha. V personální situaci, v jaké se teď nacházíme, musím všem klukům poděkovat za bojovnost a nasazení. Poctivě to odjezdili. Samozřejmě je tam spousta chyb a nepřesností, ale to teď nechci vůbec hodnotit a ani to není pro nás tak důležité jako se konečně i bodově chytit a to se povedlo. Škoda dalších zranění Chalupy a Krále. Uvidíme jak na tom budou. Ještě, že je za týden konec,“ shrnul duel čkyňský trenér Jan Děd.