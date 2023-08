/FOTOGALERIE/ Úvodní kolo A skupiny fotbalové I.A třídy poslalo kaplický Spartak na Šumavu na hřiště Šumavanu Vimperk. Po bitvě se radovali z bodů domácí.

Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). | Foto: Libor Granec

Šumavan Vimperk - Spartak Kaplice 2:1 (0:0)

Branky: 68’ Čech, 90’ Rod - 54’ Pulec. Bez karet. Rozhodčí: Jarolím - Tauber, Kotnauer.

Vyhlídky obou týmů před utkáním byly vyrovnané. Čekal se tuhý duel, který mohl rozhodnout jediný gól. Nakonec domácá rozhodli o třech bodech v nastavené době hry.

"První poločas se hrál takticky, nikdo nechtěl udělat chybu, na obou stranách bylo k vidění několik šancí, kdy asi největší měli hosté, když překonali i našeho gólmana, ale naštěstí pro nás míč jen těsně minul branku. Do druhého poločasu jsme nevstoupili vůbec dobře a soupeř nás zamknul na naší polovině, patnáct minut jsme se jen bránili a nedokázali se z toho dostat. To vedlo až k tomu, že Kaplice vstřelila úvodní gól utkání. Poté si soupeř vytvořil ještě několik šanci, které ovšem zlikvidoval brankář Formánek. Naštěstí se nám o deset minut později podařilo vyrovnat, když Žofka pěkně odcentroval a našel v pokutovém území Čecha, který hlavou srovnal na 1:1. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou, ale šance, které jsme si my i soupeř vytvořili, skončily buď v rukavicích obou gólmanů, nebo vedle brankových konstrukcí. Klukům na každém tréninku cpu do hlavy, že se musí hrát až do konce a to se nám vyplatilo. V závěru v souboji jeden na jednoho uspěl Koloušek a krásně našel v pokutovém území osamoceného Roda, který nekompromisně zavěsil," hodnotil utkání domácí trenér Lukáš Sýs a pokračoval: "Musím pochválit celý tým za to, jak utkání odmakal. Vyzdvihl bych výkon třech našich hráčů a to brankáře Kuby Formánka, záložníka Járy Uhlíka a útočníka Tomáše Kolouška, který měl velký podíl na vítězné brance utkání. Mám radost, protože taková výhra nás může posunout hlavně psychicky. Velké díky patří i našim fanouškům, kteří nás podporovali až do konce a výbuch radosti v samotném závěru utkání je to, co dělá fotbal krásným. Je to odměna pro všechny."

OBRAZEM: Ve Zlatce se slavilo, Tatran odjel domů s trojkou v síti

"Do nového soutěžního ročníku jsme chtěli vstoupit vítězně, což se nám nepodařilo. první poločas byl vyrovnaný bez gólového efektu. Ve druhém poločase si troufnu říci, že jsme byli lepší, dali Pulcem vedoucí branku a měli i další šance Česákem a Gutheisem. Ty jsme neproměnili a soupeř trestal gólem na zadní tyči. Chtěli jsme to zoit a vyhrát i v 90. minutě, ale po naší špatné přihrávce soupeř udeřil do naší otevřené obrany a potrestal nás. Myslím, že nevyhrál lepší tým, přesto soupeři gratuluji ke třem bodům," shrnul utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.