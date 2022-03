Kromě branky z penalty a z rohu byly zbylé čtyři góly po krásných kombinačních akcích.

Již od zimní přípravy se snažíme tímto způsobem hrát před brankou soupeře. Chceme soupeře technicky přehrávat a zatím se to daří.

Před prvním gólem jste si hodně hlasitě o míč zakřičel.

Honza Hušek to krásně zatáhl po levé stran a od lajny dával na penaltu. Roman Iliev to strhával na stejnou stranu jako já, tak jsem si o míč zakřičel. Roman to perfektně pustil a já to trefil.

KANONÝR DENÍKU: Tomáš Pecka odstartoval jaro skvělým hattrickem

Měl jste tam dva pokusy o přehození gólmana, poprvé na způsob Patrika Schicka, podruhé z nájezdu. Ale nedopadlo to.Beru to na sebe, byla to chyba. Takové situace bych měl vyřešit přesně.

V závěru utkání jste šli do úniku na jednoho beka s Romanem Ilievem. Mohl jste mu pomoci také k hattricku.

Už jsem si za to v kabině také něco vyslechl (úsměv). Zkrátka jsem to vzal na sebe, chtěl dát čtvrtý gól, ale dopadlo to, jak to dopadlo.

Zdroj: Deník