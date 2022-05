Letos je to první hattrick? Máte spočítané, kolik jich bylo v kariéře? V této sezoně je druhý, jeden jsem dal na podzim Balvanům. Abych pravdu řekl, za kariéru je spočítané nemám. Ale moc jich nebude, hrával jsem hlavně v obraně. Když to vezmu od mládeže, tak asi pátý.

V Netolicích jste léta hrál na stoperu. Znamená to, že se v Chelčicích posunujete sestavou dopředu?

Vzhledem k tomu, že jsem v Chelčicích patřil k těm mladším, tak mě vysunuli do zálohy.

V Chelčicích je velká střelecká konkurence, dotáhnete například ještě Martina Šáchu?

To si nemyslím. Ty tři góly byly spíše výjimečným počinem. Snažím se střílet a občas tam něco padne. Není zase až tak důležité, kdo jich nastřílí nejvíce. O branky se dost dělíme a řekli jsme si, že chceme postoupit, tak si za tím jdeme.

Další body ztratil Lom, takže máte na postup již solidní bodový polštář.Ještě tam zlobí béčko Oseka, ale to má již odehrané zápasy navíc (o tři více než Chelčice). Lomu jsme již utekli. Musíme si závěr pohlídat.

Jak jste ty tři góly viděl?

První byla střela za vápnem k tyči, druhý jsem doklepával do prázdné míč, který po předchozím úniku gólman vyrážel a třetí byl z penalty. Na ty sice nejsem určen, ale přišel pokyn od pokladníka, že na ní musím jít, aby byl poplatek za hattrick. Sumu teprve určí pokladník, ale já vlastně neměl na vybranou. Platí se za hattrick i za neproměněnou penaltu. Zahodit jsem ji tedy nemohl, vyšlo by to stejně. No a až se pokladník dozví o tomto rozhovoru, tak si připlatím ještě něco navíc. Ale to zkrátka k fotbalu patří a pokladník si mě vychutná.

Evidentně máte v Chelčicích výbornou partu. Navíc takový mix velmi zkušených hráčů a mladíků.Funguje to výborně. O partu se starají ti starší. Mladí k nám dobře zapadli, takže jsme takový dobrý kolektiv. A právě pro ty mladé by bylo lepší hrát B třídu.

Zdroj: Deník