V posledních zápasech jste se z pozice stopera pěkně rozstřílel. To je asi taková ta poslední míza (smích). Ale vážně. Máme tam šikovné kluky, kteří to dokáží dobře kopnout. V poslední době se tomu hodně věnujeme. Máme v týmu několik hlavičkářů, kteří chodí do zakončení. V posledních dvou zápasech to zkrátka vyšlo na mě.

Oba góly tedy byly po standardkách?

Je to tak, oba byly po standardkách. Jeden byl hlavou. Jednou jsem to tam zavřel a dával prakticky do prázdné brány. Trochu mě mrzí, že tam ve druhém poločase někdo z kluků nepadl na penaltu, že bych si na stará kolena dal v kraji ještě hattrick. Ale třeba se to ještě do konce sezony poštěstí (smích).

Evidentně je v týmu velká pohoda, to je dobré znamení do závěru sezony i pro milevský fotbal jako takový.Do konce sezony určitě ještě nějaké body nahrajeme. O budoucnost fotbalu v Milevsku je postaráno, je tady plno mladých kluků, odchovanců, kteří chtějí hrát a jdou nahoru každým tréninkem i zápasem. Věřím, že se časem naváže i na úspěchy a časy, kdy se zde hrála dlouhodobě divize.

Na konci podzimu jste zaskakoval v Milevsku jako trenér a současně hrál I.B třídu za Sepekov. Kdo Vás přemluvil, abyste se vrátil do krajského přeboru? Je evidentní, že mladým klukům pomáháte svou zkušeností.Ještě jsem za Sepekov hrál generálku na jaro proti béčku Milevska. Kluci hráli v Prachaticích a zranil se další stoper. V Milevsku v tu chvíli nebyl jediný stoper, všichni vypadli pro zranění. Upeklo se to narychlo. V Sepekově samozřejmě nadšeni nebyli, protože tam byla sezona také rozjetá výborně. Ale k milevskému fotbalu mám také velký vztah, tak jsem na to kývl. Největší zásluhu na tom, že jsem do Milevska šel, však má asistent trenéra Petr Janouch. Míra Strnad mě sem lákal každý půlrok, ale rozlouskl to Petr. Bylo to o kamarádství a osobních vazbách. Sepekov mě pustil a domluvili jsme se v Milevsku na půl roku. Je to opravdu hlavně o tom, abych mladým klukům předal nějakou tu zkušenost a také jim ukázal, že i my staří dědci to ještě můžeme odkopat.

Zdroj: Deník