A právě Gustav Bujok si zaslouží korunu Kanonýra Deníku. Na jaře se mezi kanonýry dostal již svou nádhernou brankou na hřišti v Plané u Českých Budějovice, kdy překonal domácího gólmana z poloviny hřiště a dal tak vzpomenout na branku Patrika Schicka z EURA 2020. „Šel jsem do souboje se stoperem, pak to tam propadlo, viděl jsem gólmana, že je hodně vysoko, tak jsem si říkal, že než běžet takovou dálku až k bráně, tak to raději zkusím. Než běžet přes celou půlku, tak jsem do toho raději praštil,“ popsal tehdy branku své kariéry.

V uplynulém kole I.A třídy zatížil třemi brankami konto Nové Vsi. Potvrdil tak, že patří mezi nejlepší kanonýry nejen čkyňkého týmu, ale i na celém Prachaticku.

KANONÝR DENÍKU: Fotbal jsem si díky lidem ve Štěkni zase zamiloval

Gustav Bujok přestoupil do Čkyně v zimní přestávce a v barvách nového týmu doposud nastřílel šest branek. Další nastřílel v okresním přeboru za čkyňské béčko. Ještě na podzim trénoval SK Vacov v I.B třídě a nastupoval za béčko Vacova k okresním přeboru a někdy i céčko v soutěži. V přeboru v této sezoně nastřílel deset branek, v okresní soutěži za podzim dokonce šestnáct. V končící sezoně tak má celkem na kontě 32 branek.

V brzké době by se však měl znovu vrátit k trénování. „Honza Děd odjíždí příští půlrok na misi, takže to možná po něm na nějaký čas převezmu. Alespoň taková je dohoda,“ uvedl k „přestupu“ zpět na lavičku již před měsícem Gustav Bujok. Zdroj: Deník