Dával jste dva góly v derby z Písecka. Bývají derby jinými zápasy než ty ostatní? Jak se říká, derby nikdy nemá favorita, takže to bývají vypjaté zápasy. Pro mě je to trochu jiné v tom, že sice pocházím z Milevska, ale dlouho jsem působil jinde. Ale v kabině to samozřejmě vřelo již před začátkem a chtěli jsme urvat všechny tři body.

Druhý gól jste dával z penalty, jak jste ze hřiště viděl ten první?

Ondra Kosobud navedl z levého beka míč do lajny, přetáhl centr na zadní tyč a tam jsem vyskočil a hlavou to poslal do branky.

Jste rozený střelec, nebo je tato sezona výjimečná?

První půlrok nebyl optimální. Spíš jsem si zvykal na chlapský fotbal. Přechod z dorostu není jednoduchý. Teď na jaře mi to docela pálí.

Jste s osmi gól nejlepší střelec týmu.Z toho jsem na jaře dával ze sedmi zápasů šest branek. Docela se mi zatím daří, snad to tak půjde i dál.

V kariéře jste prošel Pískem a Viktorkou Plzeň. Dají se zkušenosti z dorostu v Plzni prodat zde v krajském přeboru mužů?

Určitě dají. Jen si musím zvykat na to, že je chlapský fotbal jiný než v dorostu. Ale hlavně zkušenosti z Viktorie Plzeň se hodí. Jsem rád, že jsem tu příležitost dostal a snažím se to prodat tady v dresu Milevska.

Když jste prošel dorostem týmů, jejichž první mančafty hrají vysoké soutěže, pomýšlíte na to si vyšší soutěž také zahrát?Zájem by byl, ale nyní řeším především školu. Chci ji vystudovat a ve spojení s vyššími soutěžemi by to bylo složité. Nemohl bych naplno trénovat. Jak říkám, nyní se zaměřím na vzdělání a pak uvidíme, zda se ještě posunu ve fotbale.

Nyní čekají Milevsko Dražice. Nepříjemný tým, který to hraje od podlahy.

Máme Dražicím z podzimu co vracet. To jsme na jejich hřišti prohráli. Doufám, že to vyjde a přispěji týmu zase nějakým gólem.

Zdroj: Deník