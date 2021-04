V anketě mezi fotbalisty i rozhodčími napříč celým krajem jsme se ptali na to, kde se jim hraje nejlépe a naopak, na která hřiště by jezdit vůbec nemuseli. Většinou hodnotili stadiony ve svém domovském okrese.

Vojtěch Kollárik (rozhodčí a hráč Meteoru Tábor): „Můj nejoblíbenější jihočeský fotbalový stánek se nachází v jindřichohradeckém okresu, konkrétně v Dačicích. Mají tam skvělý pažit, pěknou tribunu, na které ale bohužel chybí při spoustě zápasů diváci. Pro hráče, a to domácí i hostující, tam je vcelku kvalitní zázemí. Na to hřiště mám navíc i docela dobré vzpomínky, hlavně z posledního utkání, kdy jsem se tam dokázal střelecky prosadit. Naopak stadion, který navštěvuji nerad a kde se mi vůbec nelíbí, je v budějovických Nemanicích. Trávník je tam hodně nekvalitní a hlavně v letních měsících to vlastně jako trávník ani moc nevypadá. Tribuna tam žádná nestojí, jen pár laviček okolo lajny. No a kabiny jsou také spíš na podprůměrné úrovni. V neposlední řadě musím říci, že se mně ani týmu v Nemanicích moc nedaří. V táborském okrese se mi líbí stadion v Soběslavi, kde se hraje divize. Je paráda si na tamním trávníku zahrát a dalším pozitivem je moderní tribuna na dlouhé straně hřiště i docela kvalitní zázemí pro hráče. Asi nejhůř bych hodnotil hřiště v Mažicích, tráva i zázemí jsou tam na opravdu nízké úrovni. Je to malá vesnička, kde hrají IV. třídu, takže jsou tam jistě rádi za jedenáct hráčů a za to, že vůbec nějaké hřiště mají. Každopádně i v téhle soutěži jsou týmy s daleko lepším hřištěm a zázemím.“

Petr Janura (hráč Spartaku Kaplice): "„Perfektní hrací plochu mají na okrese Český Krumlov především v Dolním Dvořišti. K tomu i pěkné kabiny a další věci kolem fotbalu, tam je opravdu potěšením si zahrát. Na podobná hřiště každý fotbalista rád jezdí. Naopak nejméně mi vyhovuje jako hráči malé a nerovné hřiště v Přídolí. Tam a na podobných hřištích to zase fotbalistu bavit vůbec nemůže.“

Karel Winkler (hráč TJ Kunžak): „Dobře se mi hraje samozřejmě na našem domácím hřišti v Kunžaku, ale zcela jasnou jedničkou v okrese Jindřichův Hradec je podle mého názoru areál ve Staré Hlíně. Krásný pažit, výborné zázemí, opravdu super fotbalový zážitek po všech stránkách. Pro mě jako hráče je nejméně oblíbené hřiště především ve Starém Hobzí, hlavně kvůli horší kvalitě a nerovnosti hrací plochy. Na podobných hřištích se moc dobře nehraje.“

Pavel Hoško (brankář Sokola Malenice): „Zůstaneme s hodnocením fotbalových hřišť v okrese Strakonice. Velice rád jezdím především do Katovic, tam je super zázemí a krásný trávník. Chytá se tam skvěle. Nerad jezdím na hřiště, kde mají problém s vodou a nezalévají. Trávník je pak vyprahlý, tvrdý jak beton a spálený od slunce. Například Doubravice, Číčenice a některá další hřiště.“

Václav Heinzl (rozhodčí OFS Prachatice): „Osobně bych na první místo v kvalitě trávníku a zázemí mužstev na Prachaticku stavěl Vacov. Pěkné trávníky mají i na Staších a Strunkovicích nad Blanicí. Samozřejmě také hodně závisí na tom, kolik družstev na jednom hřišti o víkendu hraje. Co do zázemí bych určitě stavěl na nejvyšší mety Husinec. K nejhorším hřištím co do kvality bych přiřadil Horní Vltavici, Zbytiny a Volary. Bohužel, v těchto oblastech je to také hodně závislé na počasí. Je třeba ale podotknout, že tyto kluby v poslední době naopak hodně zapracovaly na kvalitě zázemí.“