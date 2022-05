„Řeknu to jednoduše. Omluvit se divákům, že přišli na tuto hrůzu. Oboustranně hrozný fotbal a nejhorším článkem celého duelu byli rozhodčí. Fotbal se hrát nedal, hrálo se pomalu či spíše se hrát nechtělo nikomu. Postrádalo to jakoukoliv kvalitu. Výsledkem je to, že Strakonice daly jeden gól a my asi branku nedáme, i kdybychom hráli týden. Zkrátka omluva lidem, takto se fotbal nehraje,“ shrnul svůj pohled na utkání prachatický trenér Josef Raušer a doplnil: „Víc se karty dávaly za nesmysly než za to, co se skutečně na hřišti událo. Druhá půle byla spíše one man show. Já si na rozhodčí nikdy nestěžuji, ale tohle kdyby pískal někdo od nás nebo ze Strakonic, tak to dopadne pro hru daleko lépe. Jestli je za tohle někdo placený, ta ať se na mě nikdo nezlobí, tak úplně zbytečně. Vůbec si nestěžuji na to, že by sudí pískáním zapříčinili naši porážku, ale nelze padesát minut z devadesáti řešit lavičky, zakopávání míčů a podobné věci. Pak nemá smysl fotbal dělat. To ale neomlouvá náš hrozný výkon.“

Strakonický lodivod Luděk Cimrhanzl byl samozřejmě s výhrou spokojen. „Pro nás jsou to po dlouhé době body ze hřiště soupeře. Důležité tři body do tabulky. Jeli jsme sem s defenzivní taktikou a ta nám vyšla. Hráli jsme na nulu vzadu. Musím před hráči smeknout, protože celou lavičku jsme měli v poledne na hřišti na béčku a kluci toho měli dost. Bylo i docela teplo, takže fyzicky náročné. Takticky jsme to zvládli, ustáli první tlak domácích a z brejkových šancí jsme mohli jít i do vyššího vedení než o jeden gól. Nastřelili jsme tyčku, měli tam ještě dva úniky. Na druhou stranu se i domácí tlačili do šancí, ale hlavně druhý poločas jsme vzadu odehráli bez chyby, a tak si vezeme tři body,“ shrnul utkání Luděk Cimrhanzl.

Tatran Prachatice – Junior Strakonice 0:1 (0:1)

Branka: 23. Nosek. ŽK: 5:5 (Makoš, Iliev, Jakub Rauscher, Hornát, Jar. Rauscher – Funda, Nosek, Krejčí, trenér Cimrhanzl, asistent Čakrt). Diváci: 100. Rozhodčí: Přibyl – Polák, Panský.

Sestavy – Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, Hornát, Hušek, Řezník (76. Kuzma) – Srch, Jakub Rauscher, T. Pravda, Makoš – Kasík, Iliev. Strakonice: Lízal – Funda, Rozhoň, Staněk, Zahrádka – Děd, Chalupa (41. Šimek, 49. Doležal, 79. Šourek), Míčka (25. Zábranský), Nosek, Petráň – Krejčí.