Nejprve se 12. prosince utkali se svým dorostem a zvítězili 6:0 (1:0). Branky: Nosek 3, Sládek 2, Čapek. Sestava Junioru A: Lízal – Kočí, Šimek, Říha, Peroutka – Němeček, Funda, Sládek, Čapek – Zoubek – Nosek - střídali Petráň, Uhříček a Zelenka

Ve čtvrtek večer si hráči Strakonic pozvali na svou umělku divizní Strakonice. Tentokrát slavil výhru zkušenější soupeř.

Junior Strakonice - Otava Katovice 0:5 (0:4). Sestavy - Junior: Lízal (46. Uhříček) – Kočí, Šimek, Říha, Peroutka (65. Pavlík) – Nosek (80. Viktora), Krýsl (45.Brož ), Čapek, Němeček (75. Hlava), Petráň (46. Mička) – Máška (60. Novák). Katovice: Švehla (46. Provazník ) – Hromíř, Cibulka, Janoch, Chylík – Lukáš Bálek, Kahuj, Kotrba, David Bálek – Požárek, Uher. Střídali Repa, Kadula Rejšek.

Katovice byly po celý zápas lepším týmem a my jsme měli několik pětiminutových pasáží, kdy jsme podnikali rychlé protiútoky, ale bez střelby na branku. Katovice zahrozily v 15. minutě Davidem Bálkem, jehož tvrdou střelu z vápna Lízal vyrazil a dorážku Uhra dokázal také zlikvidovat. Ve 25. minutě Chylík dostal ideální balon do vápna a nekompromisně pod břevno zakončil na 0:1. Ve 33. minutě po rohovém kopu dává Uher hlavou druhý gól hostů. O čtyři minuty později Katovice předvedly pěknou kombinaci, kdy vyplul za obranou Kotrba a přesně zakončil na 0:3. Minutu před poločasem jsme nabídli Katovicím hodně lacinou branku, kterou dal Uher. Do druhého poločasu trenér Junioru vyslal postupně do hry šest mladíků z dorostu a nevedli si špatně, ale do koncovky se dostaly jen Katovice. V 54. minutě Kadula trefil z přímého kopu ze dvaceti metrů spojnici a skóre dovršil na konečných 0:5.

Jiří Cibulka