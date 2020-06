Junior Strakonice – Chanovice 7:1 (3:1). Branky: Petráň, Nosek, Němeček, Čapek, Petr Baloušek, Zelenka T., Fábera – Prýmas.

Sestava Junioru: Uhříček – Máška, Říha (Šimek), M. Kostka (M. Šrámek), Peroutka (Boukalík) – Kočí (Čapek), Němeček (Zelenka), Funda (Kratochvíl), Petráň (Mls) – Zoubek (Fábera) – Nosek (Petr Baloušek).

Zápas s účastníkem I.B třídy jsme měli po celou dobu pod kontrolou a zrodily se i pěkné akce i některá zakončení. Již v 9. minutě měl první velkou šanci Němeček, ale zakončil do brankáře. Ve 12. minutě Kočí zatáhl balon po křídle, přesným centrem našel Petráně a ten nabídnutou šanci proměnil – 1:0. V 15. minutě bylo vyrovnáno, když centr hostí do vápna mezi beky proměnil hlavou Prýmas. V 17. minutě Zoubek perfektně uvolnil do brejku Noska a ten mazácky vrátil vedení zpět – 2:1. Ve 21. minutě Nosek u rohového praporku udělal jak obránce, tak gólmana, přihrál Němečkovi a ten dal do prázdné branky na 3:1.

V 50. minutě Baloušek našel za vápnem Čapka, který trefil šibenici – 4:1. V 61. minutě Máška dostal dlouhý balon za obranu, přihrál do vápna volnému Balouškovi a ten navýšil na 5:1. V 82. minutě Fábera namazal před vápno Zelenkovi a ten trefil přesně k tyči – 6:1. V 85. minutě Petřík z přímého kopu pořádně protáhnul bezchybného Uhříčka. V téže minutě Čapek unikl po křídle, zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího Kratochvíla, který chytře balon pustil mezi nohama na volného Fáberu a ten tak stanovil konečné skóre na 7:1.

Jiří Cibulka