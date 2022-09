Branky: 63. (pen.) a 84. Krejčí, 52. Rozhoň – 14. Fischer, 90 +1. Jak. Rauscher. ŽK: 3:6 (Děd, Bílý, Rybák – Trnka, T. Pravda, J. Pravda, Jak. Rauscher, Luňáček, Škopek). ČK: 0:2 (15. Kasík, 90 +2. Trnka). Diváci: 100 diváků. Rozhodčí: Nedvěd – Kollmann, Herzog.

„Pro oba týmy velmi důležité utkání. Bylo to od první minuty značně nervozní. Důležitým aspektem bylo, že jsme se více věnovali hře než rozhodčím. Dostali jsme první gól, kdy jsme v rohu hřiště neuhlídali Jakuba Rauschera, který to naservíroval před bránu Fischerovi a soupeř vedl. Utkání pak ovlivnilo v 15. minutě vyloučení Kasíka. My pak přeskupili řady a stáhli defenzivního záložníka Děda a nasadili osmnáctiletého ofenzivního Tipanice, který hru oživil. Ve druhé půli jsme otočili výsledek na 3:1, kdy byl směrem dopředu aktivní především Bílý. Trochu mě mrzí, že jsme v samotném závěru dovolili po zbytečné chybě Rauscherovi snížit na rozdíl jednoho gólu. Nicméně jsme si pak již důležitou výhru uhráli. Pro nás je moc důležitá. Mladí kluci si sáhli na to, že mohou vyhrávat a není se čeho bát. Nejvíce bych z našeho týmu pochválil dvojici Tipanic – Bílý,“ komentoval duel strakonický trenér Tomáš Čakrt.

"Nemám k utkání co říci, hodnocení, ať si udělá sám pan rozhodčí. Nečekal jsem, že bychom se v současné době mohli ještě vrátit někam do devadesátých let," uvedl k duelu prachatický trenér Josef Raušer.