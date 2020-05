Junior Strakonice – Osek 2:2 (1:2). Branky: Němeček a Máška – J. Říský a Kinkor. Sestavy – Strakonice: Lízal (Uhříček) – Kočí, Říha, Šimek, Peroutka (Čapek) – Nosek (Fábera), P. Baloušek (Zoubek) , Němeček (Funda), M. Kostka, Petráň (Boukalík) – Máška (Zelenka). Osek: Chaluš (Budoš) – P. Rybák, Carda, Mareš, Benda – Čapek, Brabec, Lávička, Hosnedl – J. Říský, D. Rybák. Střídali – Kuneš, Gondek, Blatský, Sládek, Kinkor, Pavelka, Bunda.

Vcelku po velké pauze to byl pohledný zápas, kdy šancí ke skórování bylo více v prvním poločase než ve druhém.

Začalo to 9. minutou, když si Němeček před vápnem narazil s Kostkou a šel sám na Chaluše, kterého překonal kličkou a do prázdný branky dal na 1:0. V 18. minutě po kombinační akci P. Rybáka s Říským posledně jmenovaný přesně zakončil k tyči a srovnal skóre na 1:1. V 19. minutě trestný kop P. Balouška Chaluš vyrazil nohama. Ve 31. minutě hostující Čapek našel nabíhajícího Kinkora a ten překonal lobem Lízala a dal na 1:2. Ve 33. minutě hezkou akci domácích zakončoval z dobré pozice kapitán Petráň nad a o minutu později to samé předvedl Nosek. Ve 36. minutě po trestném kopu hlavičkoval Říský nad.

Druhý poločas byl na brankové příležitosti chudší. První přišla až v 69. minutě, když Hosnedl svou rychlostí projel obranou jak nůž máslem, ale jeho zakončení skončilo na tyči. A jak se říká nedáš, dostaneš a o dvě minuty později Čapek unikl po křídle, přesně našel ve vápně Mášku a ten srovnal skóre na 2:2. Celý zápas byl vcelku vyrovnaný a tak i skóre tak skončil.

Jiří Cibulka