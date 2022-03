Po přípravě na jaro spokojeností prachatický trenér Josef Raušer nehýřil. Po utkání s Milevskem mohl být spokojen s výhrou. „Spokojenost nejen s výsledkem, ale i s výkonem dorostenců Srcha a Pravdy. Co jsem si myslel, že na to mají, tak to také potvrdili. Oba to zvládli velmi dobře. Myslím si, že jsme se vrátili, i přes tréninkové manko u některých hráčů, k výkonu, jaké jsme předváděli na konci podzimu. Kluci hrát fotbal umí a myslím si, že jsme byli po celý zápas, lepší, dostávali jsme se do šancí, ale dostali jsme strašně jednoduché góly. Ve druhém poločase soupeř prakticky nevystřelil na branku a darovali jsme mu gól. V první půli tam měli pár střel, ale zase jsme jim darovali gól. Na to se musíme zaměřit. Zlaté tři body,“ komentoval utkání Josef Raušer.

Pro trenéra však utkání, ve kterém soupeř vždy brzy odpoví na vedoucí gól vyrovnáním, není jednoduché. Navíc když se inkasuje po vlastích chybách. „Chyby byly stylem, pojď si dát góla, ale co mě mrzí více, je to, že jsme z našich šancí neodskočili o dva góly, to by asi bylo hotovo. Dnes nám to zakončení tolik nešlo, ale skvělý výkon Pecky a jeho produktivita, krásný druhý gól, na to se hezky kouká. Myslím si, že jsme byli o těch deset procent lepší,“ doplnil trenér Tatranu.

Prachatičtí prodloužili sérii výher na domácím hřišti, nicméně příští týden je čeká podstatně těžší úkol, kdy jedou do Oseka. Ten nyní vyhrál na béčku Táborska. „Osek deklaroval před sezonou postupové ambice, my ty ambice máme trochu jiné. Předpokládám, že se bude hrát na přírodní trávě, což pro nás bude novinka, protože na Šumavě moc přírodních trav na trénování není. Bude to pro nás zkouška ohněm. Mají nám co vracet. My tam ojedeme hrát aktivně a uvidíme, jak to dopadne. My se nikam neženeme, pro mě je důležité, že to zvládají mladí kluci a to je pro mě důležité,“ hledí k dalšímu programu J. Raušer.

Tatran Prachatice – ZVVZ Milevsko 3:2 (1:1). 15., 52. a 69. Pecka – 27. a 67. Kortan. Rozhodčí: Přibyl – Boček, Panský. Diváci: 100.

Sestavy Tatran Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Makoš – Srch (69. Kovář), Hušek, T. Pravda (88. Škopek), Sedláček – Pecka (90. Wagner), Iliev (72. Linhart). ZVVZ Milevsko: P. Dvořák – Kálal (60. M. Dvořák), Vakoč, Hejl (79. Pich), Málek – Přibyl, Marvan, Souček, Kortan – Sedláček (60. Süsmelich), Hadáček