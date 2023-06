/FOTOGALERIE, VIDEO/ Udržet se ve hře o záchranu chtěli tři kola před koncem sezony v krajském přeboru fotbalisté Prachatic. Potřebovali k tomu porazit Dražice.

Prachatice - Dražice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - TJ Dražice 3:1 (2:0)

Branky: 18. (PK) Makoš, 34. Kováč, 78. (PK) Jar. Rauscher. ŽK: 2:2 (Luňáček, Jakub Rauscher - Novotný, D. Štecher). Diváci: 90. Rozhodčí: Rejžek - Pravda, Smola.

Sestava Prachatic: Hopfinger - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček - Toušek (85. Brom), Jakub Rauscher, J. Pravds, Král (78. Grambkička), Fürbach (63. Řezník) - Makoš (67. Miesbauer).

Co do fotbalové kvality toho utkání až tolik nepřineslo, ale fanoušci kromě čtyř branek viděli na každé straně po jednom břevnu, jeden neuznaný gól domácích a několik velmi dobrých brankových šancí na obou stranách. Zápasu by spíše slušel výsledek 7:4. Prachatičtí splnili úkol zisku tří bodů a dvě kola před koncem sezony ztrácejí tři na předposlední Jankov a čtyři právě na Dražice. S oběma soupeři mají lepší vzájemné utkání.

Do branky musel naskočit asistent trenéra Josef Hopfinger. "Je fakt, že na tento zápas bylo šancí na obou stranách až dost. Ale my jich měli více a větší, zvláště když šli kluci ve druhém poločase dvakrát sami na branku. Dík patří klukům z dorostu, kteří naskočili do zápasu. Klobouk dolů před nimi, chybělo nám snad šest hráčů ze základního kádru. Pomohl nám první gól, ale nechali jsme se po něm zbytečně zatlačit a nabídli soupeři standardky. Ty jsme přežili a David Kováč dal krásný druhý gól. Pak už to byly šance na obou stranách. My přidali třetí gól, obratem inkasovali, ale naštěstí jsme to již nepustili," komentoval utkání Josef Hopfinger a dodal: "Můžeme dál bojovat o záchranu. Čeká nás Milevsko a chceme odtud opět nějaký bod. Když jsme tak blízko, tak se o to musíme porvat. O to jsme hráli celé jaro. Musíme za to vzít."