To, že střílí branky jak na běžícím pásu, má v sezoně již nějaký ten hattrick a dokonce i čtyři branky za zápas, je ve fotbalové obci velmi dobře známo. Ale pravidelným přídělem branek do sítí soupeřů má zaděláno na zajímavý střelecký rekord. Navíc potvrzuje slova o tom, že by svůj fotbalový talent měl rozvíjet v podstatně vyšší soutěži než je ta úplně nejnižší.

Nebahovy mají odehráno čtrnáct mistrovských utkání a Josef Šandera nastřílel již úctyhodných 33 branek. Jeho střelecký průměr je tak více než dva góly na jedno utkání. Všichni fanoušci jsou tak zvědaví, kde se jeho brankostroj na konci sezony zastaví.

„Samozřejmě chceme postoupit do okresního přeboru, to je náš cíl pro tuto sezonu,“ potvrdil již před třemi týdny, kdy se stal Kanonýrem Deníku po čtyřgólovém přídělu, mladý střelec. Po tomto víkendu jsou tato slova ještě blíže realitě. Největší soupeř Nebahov v boji o postup, Zdíkov, totiž nečekaně padl na hřišti poslední Horní Vltavice. Po základní části sice ještě následuje nadstavba týmů na 1. – 5. místě, ale Nebahovští do ní půjdou jednoznačně s větší psychickou výhodou.

