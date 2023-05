/FOTOGALERIE/ V dalším kole fotbalového KP hostili mladší žáci Spartaku Kaplice hráče Prachatic a až do konce bojovali alespoň o bod.

KP mladčí žáci: Kaplice - Prachatice / lhenice 0:1 (0:1). | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice - Tatran Prachatice / Lhenice 0:1 (0:1)

Branka: 28. Kouba.

Sestavy - Kaplice: Nekužová – D. Štěpánek, Šubarda, D. Janda, Klinger, Mulač, F. Draxler, Š. Janek, Lukš, J. Krátký, M. Koschant, T. Výlet, F. Dreiling, Kubeš, Vošický. Prachatice: Kuba – Novotný, Vrhel, Trnka, Černý, Šlosek, Řídký, Bláha, Kouba, Vlk, Šebesta, Muška, Sedlák.

V utkání mladších žáků se v minulém kole zrodila málo vídaná bezbranková remíza. Ani toto utkání nebylo na branky bohaté. Jako první zahrozili už ve 3. minutě Kapličtí, ale po akci Mulače střílel jen do brankáře Draxler. S postupem času přebírali iniciativu hosté, ale nedá se říct, že by byli fotbalovějším týmem. Jejich převaha spíše pramenila z jejich fyzické nadvlády. Díky tomu byli častěji na míči, ale že by si vytvářeli šancí za šancí, se říct nedá. Za zmínku stojí až 18. minuta, kdy brankářka Nekužová vyrazila nebezpečnou střelu soupeřova hráče z velmi dobré střelecké pozice. Na gól se čekalo až do 28. minuty, kdy měl na středu hřiště dostatek prostoru Filip Kouba a prudkou ranou dokázal kaplickou gólmanku prostřelit – 0:1. Tímto výsledkem skončil i celý první poločas. Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Kapličtí fotbalisté bojovali o každý míč. Hru po změně stran hráčům znepříjemňoval silný déšť. Po osmi minutách napřáhl ke střele znovu Kouba, Nekužová dokázala jeho povedenou ránu vytěsnit nad břevno. Z následného rohového kopu se hosté do vážnějšího zakončení nedostali. V dalších minutách se hrálo převážně ve středu hřiště, šancí bylo k vidění velice poskromnu. Prachatičtí hájili své jednogólové vedení. Spartakovci i přes snahu, kterou jim nelze upřít, se proti fyzicky vyspělejším hostům v útočné fázi příliš neprosazovali. S blížícím se koncem se hosté více soustředili na uhájení svého vedení, což se jim podařilo a domů se tak vraceli se třemi body po hubené jednogólové výhře.

Autor: Libor Granec