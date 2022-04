Strunkovičtí vybojovali na podzim 23 bodů a patří jim klidná pátá příčka tabulky. Na čelo daleko, k sestupu ještě dál. Strunkovičtí by si měli jaro odehrát v klidu. Začnou ho v neděli doma proti vedoucímu celku Trhvých Svinů. Devátý Vimperk má 18 bodů. Po špatném startu do sezony se tým zvedl a na devátém místě by nemusl mít problémy, ale nějaké bodíky jsou samozřejmě třeba. Vimperští začnou v neděli v Kaplici, která má jen o bodík více. Zbylá trojice z Prachaticka je v problémech, ze kterých by se ráda dostala co nejdříve. 11 bodů má na 11. místě SK Čkyně. A hned na začátku jarní části čeká čkyňské fotbalisty zápas pravdy. Jedou v neděli na poslední Velešín. Čkyňští měli v přípravě solidní výsledky, do jara však jdou bez Rataje, který odešel do bčka Dynama. O místo níže je s 10 body béčko Prachatic. To začne v neděli proti Vodňanům. A v Prachaticích myslí na rychlou záchranu. Doma by měli všechny zápasy hrát vždy až po zápasech prvního týmu, takže se čeká posilování. Stejně jako posední Velešín má šest bodů i předposlední tým z Netolic. Potřebuje tak každý bodík a v sobotu dopoledne hráče nečeká nic jednoduchého. Do Netolic přijedou druhé Semice, hodně nepříjemný soupeř. Hned první jarní kolo tak může hodně posouvat figurami na šachovnici A skupiny I.A třídy.

Další pětice celků z Prachaticka vyrazí do jarních bojů v B skupině I,B třídy. Tam jsou karty rozdány trochu jinak. Lhenice bojují o čelo, Stachy o udržení. Zbylé tři týmy by až tak v problémech být nemusely.

Zajímavý duel čeká vedoucí Lhenice hned na úvod jara. V sobotu dopoledne hrají na béčku Junioru Strakonice, které se netají postupovými ambicemi. Lhenice mají na tento tým náskok šesti bodů a fotbalový fanoušek tak dobře ví, co může jaký výsledek do dalšího vývoje soutěže znamenat. Překvapením podzimu byl Husinec. Nasbíral 23 bodů a dal zapomenout neúspěšným dvěma naštěstí nedohraným sezonám. Na hráče čeká klidné jaro. V neděli dopoledne startují proti Bavorovu. V klidu je i sedmý Vacov. Se dvaceti body to má na čelo dost daleko, na druhé straně se nemusí ničeho obávat ze spodku tabulky. Jaro Vacovští začnou v sobotu ve Volyni. Céčko Prachatic má 12 bodů. Není to moc, ale dá se s tím pracovat. Začíná v neděli v Cehicích. Na spodku tabulky jsou se třemi body Stachy. Posilovalo se, ale zda to bude stačit, může ukázat již první duel v Dražejově.