/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová I.A třída roztočila kola odvetné jarní části. Čkyňští hostili soupeře z Kaplice a oběma šlo o hodně. Z výhry se radovali hosté.

Fotbalová A třída Čkyně - Kaplice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně - Spartak Kaplice 1:4 (0:1)

Branky: 70. G. Bujok - 5.(PK) a 47. (PK) J. Divoký, 56. J. Lesňák, 76. R. Daniel.

V prvním poločase měli domácí výhodu řady standardních situací, ale kaplická obrana si s nimi dokázala lehce poradit. Naopak hosté šli rychle do vedení z penalty. Když na začátku druhé proměnili i druhou, s domácími bylo zle. Nakonec z toho je nepříjemná porážka 1:4. "Nejprve musím poděkovat Jirkovi Peškovi a vedení Zdíkova, se kterým jsme se dohodli o pomoci. Zahrál výborně a patřil k nejlepším. Škoda, že se k němu nepřidali i někteří domácí odchovanci," uvedl úvodem čkyňský trenér Jan Děd.

S výsledkem ani výkonem svého týmu však nemohl být spokojen. "Ostuda, tak stručně lze charakterizovat výsledek zápasu s Kaplicí. Bohužel naší laxnost z posledních přípravných utkání hned v úvodu trestali hosté penaltou. Zbytek poločasu nám nejde upřít snaha, ale po nespočetném množství standardek jsme si vyloženou šanci nevytvořili," komentoval stručně první poločas domácí trenér.

Výkon v tom druhém jej však obrazně zvedl ze židle. "Věřil jsem, že se to ve druhem poločase zlomí. Také zlomilo, ale v náš neprospěch. Kaplický hráč nevypustil zdánlivě ztracený míč do autu, skluzem ho posunul dopředu, kde Míra Miklas nejprve ani nechtěl hrát, pak zjistil, že už ho napadá útočník a pak vymyslel nesmyslnou nahrávku šajtlí přes nohu tak přesně, že si to hostující útočník jen píchl před stoperem a byl z toho druhý faul a jednoznačná penalta," popsal situaci z úvodu druhé půle Jan Děd a doplnil: "Navíc to odnesl Vašek Turek pravděpodobně větším zraněním. Tím se vše zlomilo, protože se rozhodila sestava a vneslo to chaos do hry. V podstatě to byla od nás křeč už do konce utkání. Takové K.O. Absolutní nezodpovědnost jedince vůči kolektivu a de facto tím jsme přišli i o kapitána do konce sezony. Třetí gól padl po rychlém průniku středem, který jsme nedokázali ani faulem zastavit. Nikdo kaplického hráče nezastavil a z vápna vystřelil přesně k tyči. Střelu sice gólman dokázal vyrazit, ale dobíhajícího hráče, který tušil, že by to právě takto mohlo být, nezachytil Miklas a bylo to 0:3. Z rohu dokázal snížit Gusta Bujok na 1:3. V závěru přišel další zkrat v obraně. Po jednom odkopu Kaplice si dobíhal pro míč Friedl s náskokem před útočníkem, všichni čekali klasickou malou domu a případný nákop brankářem. Bohužel se rozhodl pro variantu kličky. Ukopl si přitom míč a u lajny ho tělem jako žáčka obral čistě útočník o míč a vyrazil do našeho vápna. Podpořil ho okamžitě náběhem krajní záložník. David Chvál útočníka dobře zakřižoval, ale sprintujícího záložníka, na kterého šel míč, opět nezachytil Miklas a bylo 1:4. Tímto výsledkem také zápas skončil."

"Děkuji za neustálé povzbuzování domácím kotelníkům, kteří trošku vylepšovali domácí náladu. Je třeba si uvědomit a už konečně si vzít ponaučení, že to není jen o tom si přijít zahrát. Stojí to spoustu času všech lidí okolo a je za vším spousta práce. Podmínky ve Čkyni patří k těm lepším a všichni dělají maximum, aby všichni hráči měli ty nejlepší podmínky a tréninky. Vrcholem každého klubu by měl být A-tým. A za něj bojovat. Navíc teď nejsme v úplně komfortní situaci. Ne si přijít, jen když budu mít čas a jak se mi to hodí. A ještě dodám, ne si přijít jen kopnout, což mě u některých připadá a reagují na to po právu diváci. Bohužel," neskrýval své zklamání z výkonu trenér a doplnil: "Teď je třeba zvednout hlavu, spadnout z těch oblaků a začít s pokorou fungovat. A opět připomínám, že jeden trénink týdně je málo. Minimálně to platí pro náš tým. Za týden už se nesmí tyto chyby opakovat a věřím, že se z toho všichni poučí. A konečně nastoupí pro změnu hráči, kteří nemohli od zápasu s Prachaticemi."