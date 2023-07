/FOTOGALERIE/ Po vysoké domácí výhře nad Osekem 8:2 zajížděli vimperští fotbalisté v dalším přípravném utkání do Protivína na hřiště dalšího účastníka krajského přeboru.

Fotbalisté Vimperka (na snímku z utkání s Osekem v modrém) v další přípravě prohráli po solidním výkonu v Protivíně 2:4. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Protivín - Šumavan Vimperk 4:2 (2:1)

Branky Vimperka: Koloušek a Vintr.

Sestava: Formánek Jak. (46´ Svěchota) - Pankratz, Vojta, Kliment, Čech - Vintr, Rod, Uhlík J., Málek - Koloušek, Pineau (4´ Švarc).

Taté ve druhém přípravném utkání odvedli Vimperští na hřišti velmi dobrý výkon. A to jim chybělo několik hráčů, kteří by měli patřit do základu.

"Ke druhému přípravnému utkání jsme zajížděli do Protivína, který je stabilním účastníkem KP, ve velmi okleštěné sestavě. Zápas se pro nás nezačal vyvíjet dle našich představ. Hned v 1. minutě jsme dostali z prvního útoku domácích gól. Ve 4. minutě došlo ke střetu našeho hráče Teodora Pineaua s domácím hráčem hlavami, ze kterého odešel náš hráč s ránou a ihned odjel do nemocnice na šití. Teovi přeji brzké uzdravení, ať je brzy zpět. Po velmi ostrém začátku jsme se postupně začali dostávat do hry naší kombinační hrou a začali být domácím vyrovnaným soupeřem. Díky našemu zlepšení v mezihře jsme vstřelili vyrovnávací gól, který nádhernou střelou z hranice vápna dal Tomáš Koloušek. Bohužel, v závěru prvního poločasu jsme inkasovali gól na 2:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili se změnou formace, která se ukázala být dobrým řešením. Hned od úvodního hvizdu jsme převzali iniciativu a odměnou nám byl gól na 2:2, když po krásné akci po levé straně po ose Čech - Málek poslal druhý jmenovaný krásný centr do vápna, kde byl připravený Vintr, který uklidil míč do sítě. Poté jsme si vypracovali ještě několik slibných příležitostí, které ovšem zůstaly neproměněny. Zlomový okamžik přišel zhruba v 80. minutě, kdy našim hráčům začaly docházet síly. Domácí během druhé půle několikrát okysličili sestavu a rozhodli utkání v samotném závěru, když vstřelili vítězný gól v 85. minutě a za minutu přidali další. Klukům bych chtěl za předvedený výkon poděkovat, zápas odmakali naplno, a myslím, že jsme soupeři z vyšší soutěže byli více než vyrovnaným soupeřem," shrnul utkání vimperský asistent Michal Uhlík, který tentokrát zaskakoval v roli kouče místo Lukáše Sýse.