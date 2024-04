/FOTOGALERIE, VIDEO/ Lheničtí fotbalisté si jdou v klidu za návratem do I.A třídy. V poklidu porážejí soupeře za soupeřem, ti nejbližší v tabulce klopýtají, a tak již má celek z Prachaticka na čele A skupiny I.B třídy náskok dvanácti bodů.

Fotbalová I.A: SK Lhenice - Chvalšiny. | Video: Jan Klein

SK Lhenice - Sokol Chvalšiny 2:0 (1:0)

Branky: 4. D. Jirkovský, 80. I. Štangret. ŽK: 0:1 (Babinský). Rozhodčí: Pšenička - Vejčík, Heinzl.

Sestava Lhenic: Dvořák - Trojan, Novák (55. Kiš), Růžička, Jedlička - Fišer, Prenner (65. Tůma) - Jirkovský, Růžička ml. (77. Štangret), Máčl (86. Traxler) - Mahák (46. Janošťák)

Třetí jarní utkání a třetí vítězství. Ve Lhenicích panuje pohoda a náskok na pronásledovatele stále roste. "Budu se opakovat, opět platí, že jsme i další soutěžní utkání zvládli výsledkově, ale že to nebylo vůbec snadné. Začali jsme slušně a ve velmi teplém nedělním počasí byli od začátku aktivnějším týmem, což nám přineslo i úvodní branku zápasu. Takto nám to vydrželo asi do 30. minuty, pak hosté srovnali hru, osmělili se a ukázali, že umí svým pohybem i zlobit. Celkově to ale bylo z obou stran hodně utahané, spíše bojovné, diváci moc pohledných fotbalových akcí neviděli. My se snažili být aktivní po stranách, hosté nakopávanými míči za obranu, po kterých se ojediněle dostali i k zakončení. Mě těší kromě tří bodů nula vzadu, co mě ale hodně trápí, jsou vynucená střídání pro zdravotní problémy, protože to nás dostává do složité situace, už teď k utkání nebyl kvůli problémům s kolenem k dispozici Vincik. Snad se někteří kluci dají přes týden dohromady, abychom byli aspoň na víkend připraveni," shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.