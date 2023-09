/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším kole B skupiny fotbalové I.B třídy zamířil do Vacova Junior Strakonice B. Domácí jsou považováni za spolufavority soutěže, ale tentokrát se museli se soupeřem o body podělit.

Fotbalová I.B: Vacov - Strakonice B. | Video: Zdeněk Formánek

SK Vacov - FK Junior Strakonice B 1:1 (1:0)

Branky: 27. A Bujok - 78. M. Sýs. ŽK: 4:4. ČK: 1:0 (71. Š. Kryštof). Rozhodčí: Rotschedl - Handšuh, Koblížek.

Vacovští, pokud chtějí myslet na mety nejvyšší, nesmějí doma rozdávat body. Ze čtyř kol je to již druhá remíza a vedoucí Bavorov se tak rychle vzdaluje.

Béčko Junioru nastoupilo v ryze béčkové sestavě a odvedlo ve Vacově velmi dobrou práci. "Před zápasem bychom bod určitě brali, ale vzhledem k tomu, kolik jsme dokázali zahodit šancí, tak je to pro nás ztráta. Hráli jsme z dobré obrany a Vacov nevěděl, jak na nás hrát. Byl to dobrý týmový výkon, bohužel tomu chyběl vítězný gól. Mám radost, že se nám daří do sestavy zapojovat dorostence, kterým to určitě pomůže v dalším vývoji. Všem hráčům děkuji za předvedený výkon," komentoval utkání strakonický trenér Martin Linhart.