/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy postavilo proti sobě týmy, které zatím zůstávají za očekáváním. Prachatický Tatran sice v duelu s Kaplicí byl aktivnější, ale jediný gól zápasu dali hosté a berou tři body.

Fotbalová I.A: Prachatice - Kaplice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - Spartak Kaplice 0:1 (0:1)

Branka: 39. J. Česák. ŽK: 3:3 (Kováč, Babka. Jak. Rauscher - Gutheis, Divoký, Říha). Rozhodčí: Mrosko - Novotný, Handšuh.

První desetiminutovka patřila hostům, ti si vytvořili zajímavou šanci, ale neproměnili ji. Územní převahu pak získali domácí a dobývali šestnáctku soupeře. Hosté však podnikali nebezpečné výpady a z jednoho z nich šli do vedení. Prachatičtí dál tlačili, ve druhém poločase soupeře k ničemu nepustili, ale jejich tlak byl platonický, a tak se na skóre z první půle již nic nezměnilo.

"Stále stejná písnička. Soupeře přehráváme kombinačně, přinutíme ho bránit, ale hrajeme pak do plných a sami si nic nevytvoříme. Kaplice nám utíkala do brejků a jeden z nich proměnila. Pokud potkáme kvalitního soupeře jako Kaplici, tak mají zápasy prakticky stejný scénář. Druhý poločas jsme měli soupeře prakticky na půlce, ale když jsme se již dostali do situace, kdy to chtělo vystřelit, tak jsme stále hledali nějaké lepší řešení. Málo jsme stříleli," shrnul utkání asistent trenéra Prachatic Josef Hopfinger.

"Zápas v Prachaticích jsme zvládli na výbornou. Domácí byli fotbalovější, my hráli z bloku a vyráželi do brejků. Jeden z nich se nám povedl, když Česák unikl obraně a svou slabší nohou dal vítězný gól. Děkuji všem klukům za týmový výkon," doplnil k duelu pod Libínem kaplický trenér Zbyněk Ginzel.