/FOTOGALERIE, VIDEO/ B skupina fotbalové I.B třídy má po víkendu jednu jistotu, a to, že do I.A třídy postupuje Sokol Bavorov. Sestupová tajenka stále čeká na rozluštění, i když některé týmy mohou mít jistotu po příštím kole.

Bavorov slaví postup do I.A třídy. | Video: Jan Škrle

Sokol Střelské Hoštice – Sokol Bavorov 0:1 (0:1)

Branka: 25. J. Varyš. ŽK: 2:2 (Kokrda, Rejšek – Färber, Šuba). Rozhodčí: Marek – Pánek, Šedivý.

Bavorov stvrdil své postupové ambice. Na podzim doma se Střelskými Hošticemi prohrál, ale jejich soupeř na jaře postupně ztrácel dech, a tak bylo otázkou času, kdy tým od řeky Blanice potvrdí svůj postup. Symbolicky ho vystřelil týmový kanonýr Jakub Varyš.

Vacov – Netolice 2:3 (2:2)

Branky: 6. J. Ketzer, 13. A. Jírovec – 11. R. Mužík, 17. (PK) a 82. M. Raušer. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (92. Mužík). Rozhodčí: Rotschedl – Hruška, Neumann.

Domácí opět produkovali líbivý kombinační fotbal, ale soupeř bojující o záchranu bojoval na hranici svých možností. To mu nakonec přineslo ovoce v podobě vítězné branky. Netolice opět táhl za vítězstvím kanonýr Miroslav Raušer. Po skoro beznadějném podzimu již tým z Prachaticka sahá po záchraně.

Sedlice – Prachatice B 4:0 (2:0)

Branky: 6. J. Čabrádek, 19. Š. Brynda, 52. F. Kolda vlastní, 86. T. Baloušek. Rozhodčí: Šíma – Kotnauer, Pašek.

Souboj týmů, kterým již o nic nejde, jasně ovládli domácí. Prachatičtí potvrdili, že jsou jejich zápasy jak na houpačce. Jednou nastřílejí hodně branek, podruhé jich plno dostanou.

TJ Dražejov – Slavoj Volyně 1:4 (0:1)

Branky: 81. O. Koutský – 4. a 64. V. Chvosta, 70. V. Janoušek, 88. J. Brabec. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Trkovský – Brodský, Honzák.

Domácí se dál utápějí v nevýrazných výkonech, které je již přikovaly na dno tabulky. Pokud nepřijde nějaké pokropení živou vodou do závěrečných kol, Dražejov se asi s I.B třídou rozloučí.

Chelčice – Vlachovo Březí 3:0 (2:0)

Branky: 9., 41. a 62. J. Křenek. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (33. Kouba). Rozhodčí: Tauber – Švec, Tlapa.

Oběma týmům chyběli někteří hráči ze základu, nicméně domácí podali lepší výkon a zaslouženě zvítězili. Střelec hattricku Jaroslav Křenek se objevil na netradičním postu útočníka a dokázal zúročit své zkušenosti. Hostům se zápas nevydařil a navíc hráli hodinu v oslabení po vyloučení gólmana. Pro domácí může mít výhra punc záchrany

Junior Strakonice B – Bělčice 8:0 (4:0)

Branky: 21. L. Mach vlastní, 28. L. Duba, 32. M. Boukalík, 34. L. Zvonek, 58. B. Kubeš, 65. O. Bambásek, 67. M. Stöger, 83. P. Moudrý. Rozhodčí: Frček – M. Mráz, Hájek.

Do záchranářského souboje domácí nasadili i některé borce ze širšího kádru áčka. Bělčicím se na jaře vůbec nedaří a tento duel to jen potvrdil. Domácí střelecky doslova řádili a posunuli se v tabulce na místa mimo sestup. Naopak Bělčice se do sestupových vod pomalu potápějí.

Štěkeň – Stachy 3:2 (0:0)

Branky: 66. P. Málek, 69. P. Sup, 90. (PK) V. Kynkor – 47. (PK) a 58. M. Rypl. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (86. Bílý). Rozhodčí: Švarc – Braťka, Řehoř.

Další přímý souboj o šest bodů. Více ze hry měli hosté a na začátku druhé půle je dostal do dvoubrankového vedení olympionik v běhu na lyžích Miroslav Rypl. Pro domácí to však byl duel o přežití, a tak zabrali a odměnou jim bylo otočení skóre a tři body. Oba soupeři zůstávají tři kola před koncem sezony v boji o záchranu.