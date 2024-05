/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pět kol před koncem sezony se B skupina I.B třídy na svém chvostu ještě více zamotala. Na spodku tabulky jsou momentálně týmy ze Strakonicka. Jarní jízda dostala alespoň pro tuto chvíli mimo sestupové příčky Netolice a Chelčice.

I.B třída: Vacov - Vlachovo Březí. | Video: Zdeněk Formánek

Tři týdny nazpět jsme vyzvali fotbalové fanoušky, aby zkusili odhadnout tým, který z B skupiny I.B třídy sestoupí z posledního místa. Výsledek byl následující: 40% hlasujících určilo na sestup Chelčice, 20% Netolice, 13% Junior Strakonice B a Stachy, 9% Bělčice, 3% Dražejov a 1% Štěkeň. A jaká je realita? Nejvíce odepisované Chelčice a Netolice jsou aktuálně na 10. respektive 8. místě, Stachy na 9. Naopak Dražejov a Štěkeň, které byly dle fanoušků nejméně sestupem ohroženy, jsou svorně na dně tabulky. A to po pouhých třech kolech. Zbytek sezony tak může být nadále hodně zajímavý.

Navíc, pokud by se měl zachráni jeden tým na předposledním místě ze všech jihočeských I.B tříd, má skupina B konkurenci v céčku, kde mají Ratbořské Hory 21 bodů.

A jak dopadly zápasy uplynulého kola?

SK Vacov – FC Vlachovo Březí 2:0 (1:0)

Branky: 16. J. Ketzer, 79. J. Bubík. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Handšuh – Rotschedl, Heinzl.

Oba týmy na jaře podávají kvalitní výkony a Vacov i v minulém kole přes vysokou porážku v Bavorově ukázal, že jeho útočná hra má budoucnost. Diváci viděli na I.B třídu velice kvalitní duel se třemi body pro domácí. K těm jim výraznou měrou pomohl skvělým výkonem gólman Hödl.

TJ Dražejov – Sokol Střelské Hoštice 2:5 (1:2)

Branky: 5. D. Náhlík, 59. M. Mertl – 33. P. Zídek, 40. V. Křivanec, 63. a 75. P. Rejšek, 66. K. Fedorov. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Marek – Pánek, Švejnoha.

Pro domácí doslova existenční utkání. Potřebovali po bodových ztrátách a vysokých porážkách z předchozích zápasů znovu nastartovat v boji o záchranu. Do utkání opravdu vstoupil Dražejov dobře a šel do vedení. Pak však jakoby přestal hrát a soupeř do poločasu stav otočil. Dražejov musel pro zranění přeskupit sestavu a podařilo se mu ve druhé půli srovnat. Závěr zápasu ale patřil hostům, domácím nic nevycházelo a výsledkem byly další tři góly v jejich síti.

Sedlice – Bělčice 1:0 (0:0)

Branka: 48. (PK) Š. Brynda. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Trkovský – Brodský, Hornát.

Domácí byli v utkání lepším týmem a kopali hned tři penalty. Hosty podržel gólman Dražan, který dvě penalty chytil.

Junior Strakonice B – Sokol Bavorov 3:2 (2:1)

Branky: 27. a 38. D. Šefčík, 61. (PK) M. Boukalík – 25. a 68. (PK) J. Varyš. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Pravda – Trkovský, Fiřt.

Před víkendovým kolem B skupiny I.B třídy ztráceli fotbalisté Junioru Strakonice na posledním místě tabulky na týmy před sebou tři body. Čekal je však suverén soutěže z Bavorova, který je již jednou nohou v I.A třídě. Zajímavostí duelu bylo určitě i to, že se na poslední čtvrthodinu sešli v jednom dresu na domácí straně na hřišti otec a syn Václavové Mrkvičkové. „Takto se bojuje o záchranu, takto by to mělo vypadat. Výborný výkon,“ hodnotil duel ihned po jeho skončení nadšený domácí trenér Martin Linhart a později dodal: „Museli jsme si dát pozor na útoky soupeře. Hráli jsme proto v hlubokém bloku a spoléhali na brejky. Sice jsme po chybě inkasovali, ale do poločasu se nám podařilo výsledek otočit. Ve druhém poločase přišlo po penaltě na obou stranách a v závěrečných dvaceti minutách tlak soupeře rostl. Dobrou obrannou hrou, kterou dirigoval gólman Kozlík, se nám podařilo důležité body uhrát.“

Chelčice – Volyně 0:0

ŽK: 3:4. Rozhodčí: Braťka – Hanzlíková, Tlapa.

Domácí v honbě za záchranou berou další bod. V prvním poločase byli aktivnější a nastřelili i břevno. Ve druhé půli byl lepší soupeř, ale ani on neskóroval. Body se tak spravedlivě dělily.

Sokol Stachy – Tatran Prachatice B 4:2 (3:0)

Branky: 25., 36. a 45. T. Fleišer, 56. J. Mánek – 61. T. Balica, 71. J. Hrbek. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Tauber – Ovčáček, Bartůněk.

Hosté nedokázali v prvním poločase třikrát odbránit stejnou situaci při rohu domácích. U T. Fleišera se postupně vystřídali tři protihráči a ani jeden ho neuhlídal. Prachatičtí převzali aktivitu až po čtvrté brance domácích, ale stačili stav již jen korigovat.

Štěkeň – Netolice 0:5 (0:4)

Branky: 16. (PK), 40. a 44. M. Raušer, 42. J. Lukáš, 71. M. Baloušek. ŽK: 2:0. Rozhodčí: M. Mráz – Hájek, Kostka.

Domácí sice začali dobře, ale neproměnili šanci a po vlastní chybě přišla penalta a gól. Soupeř pak na hřišti jasně dominoval. Netolický Raušer dal na jaře již třetí hattrick a táhne svůj tým za záchranou. Netoličtí opět potvrdili, že mají na jaře fazonu jako hrom.