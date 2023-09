/FOTOGALERIE, VIDEO/ Počtvrté se roztočila kola fotbalové I.B třídy. Ve skupině A si Lheničtí dojeli do Chvalšin pro první porážku. V béčku bralo výhru pouze Vlachovo Březí v Netolicích, které tak zůstávají dál bez bodu.

Fotbalová I.B: Stachy - Volyně. | Video: Zdeněk Formánek

SKUPINA A

Chvalšiny – Lhenice 2:1 (2:0)

Branky: 8. D. Lamač, 20. D. Fuciman – 67. J. Růžička. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Písek.

"Příprava v kabině proběhla standardně, řekli jsme si krátce, jak jsme odehráli ta předchozí utkání, čeho se vyvarovat, co naopak bychom chtěli a upozornil jsem na to, že to nebude snadné a pokaždé nemusí vyjít otočit výsledek tak, jako minulý týden. A proto je důležité se koncentrovat od první minuty, nastavit správně hlavu, jelikož v průběhu se tohle mění hrozně složitě. Jestli si hráči chtěli vyzkoušet opak, tak se jim to povedlo. Začali jsme laxně a dovolili jít domácím do dvoubrankového vedení. Chybělo všechno. Ano, do konce poločasu jsme byli lepší a měli asi čtyři příležitosti ke vstřelení branky, ale bohužel. Ve druhé půli se domácí ještě více zatáhli a hráli jen na ojedinělé brejky. Nepomohli jsme si ani střídáním a změnou rozestavení, byla to jen křeč a platonická snaha. Bez chuti, vůle, týmové motivace, nasazení a srdíčka to nepůjde. Pokud jsme to v hlavách měli, pak jsme to nechali v kabině současně s tím, jak se vypnula muzika. Předvedli jsme určitou kvalitu, ale bylo to v mých očích velmi málo a domácím stačila ta jejich podložená nadšením a bojovností, ke třem bodům jim gratuluji," komentoval duel lhenický trenér Ivo Čech.

SKUPINA B

Stachy – Volyně 1:1 (1:1)

Branky: 45. M. Rypl – 33. V. Chvosta. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Brych.

Aktivněji hráli od začátku hosté, kteří patří ke spolufavoritům soutěže. Šli také do vedení po individuální akci Chvosty. Druhou branku nedali a v závěru půle udeřili domácí. Kopali standardku, soupeř fauloval a následovala penalta, kterou Stašští proměnili. I ve druhém poločase byli aktivnější hosté, ale hraje se na góly, ten již nepadl, a tak se body dělily.

Vacov – Strakonice B 1:1 (1:0)

Branky: 27. A. Bujok – 78. M. Sýs. ŽK: 5:4. ČK: 1:0 (71. Š. Kryštof). Rozhodčí: Rotschedl.

"Zápas se nám vůbec nepovedl jak herně, tak i výsledkově. Junior hrál ze zabezpečené obrany a vyrážel k nebezpečný brejkům, které naštěstí nedotáhl ke vstřelení branky. Nakonec jsme první poločas vyhráli my, když se z dorážky prosadil Bujok. Ve druhém poločase jsme obdrželi zase zbytečnou červenou kartu a od té chvíle jsme se dostali pod obrovský tlak, který hosté využili a vstřelili vyrovnávací gól Sýsem. Za mě velké zklamání," komentoval duel vacovský trenér Jan Kopáčik.

Prachatice B – Bavorov 0:4 (0:1)

Branky: 40. (PK) a 48. J. Varyš, 56. a 91. J. Funda. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Novák.

"Na utkání proti favoritovi z Bavorova jsme se těšili a musím říct, že jsme si i poměrně věřili. První poločas se vyvíjel přesně, jak jsme očekávali, hosté byli více na míči a nám se dařilo aktivním napadáním nutit je k chybám, z čehož pramenily tři vyložené šance, které jsme již tradičně nedokázali proměnit. V závěru poločasu soupeřovi spadla do klína sporná penalta a šel do vedení. V úvodu druhé půle jsme po sérii chyb inkasovali podruhé a byli tak nuceni hosty začít napadat. V tu chvíli se projevila jejich velká kvalita, dokázali nám ze všeho fotbalově vyjíždět, nás to vyčerpalo a krásný třetí gól Jirky Fundy definitivně rozhodl. Kluků je mi líto, za výkon a úsilí které do utkání vložili si takový výsledek nezasloužili, bohužel jsme rozhodující momenty na rozdíl od soupeře nezvládli," hodnotil utkání prachatický trenér Josef Hopfinger.

Netolice – Vlachovo Březí 2:3 (1:1)

Branky: 12. J. Lukáš, 76 V. Vlášek – 16. M. Novotný, 52. J. Hubáček, 86. A. Novotný. Rozhodčí: Kollárik.

Ani jednomu celku se v sezoně nedaří podle představ. Domácí tentokrát skórovali po standardkách a sahali v závěru alespoň po bodu. To jim však soupeř překazil a třetím gólem rozhodl o svém vítězství.