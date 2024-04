/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhý jarní víkend B skupiny fotbalové I.B třídy přinesl porážky prvních dvou týmů tabulky a naopak výhry posledních tří. Pětice týmů z Prachaticka tentokrát nasbírala devět bodů, víkend se nevydařil hráčům Vacova a prachatického béčka.

Fotbalová I.B třída: Netolice - Bavorov. | Video: Jan Klein

Stachy – Střelské Hoštice 5:1 (2:1)

Branky: 16. V. Lukeš, 30. M. Šíp, 59. J. Kadlec, 74. J. Mánek, 85. T. Kortus – 32. P. Zídek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Kříž ml. – Kollmann, Cigáň.

Na podzim byli Stašští jediným přemožitelem Střelských Hoštic a vydařila se jim i domácí jarní odveta. Domácí podali výborný výkon a dokázali využít jakékoliv chyby soupeře. Hosté postrádali klíčové hráče a jejich hra zůstala daleko za očekáváním.

Bělčice – Vlachovo Březí 2:3 (1:2)

Branky: 27. L. Mála, 63. J. Houda – 7. L. Mála vlastní, 27. M. Novotný, 47. J. Lukeš. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Hnilička – Ryneš, Raba.

Hostující tým nezastavilo ani zdržení při cestě na utkání. V utkání byl lepší celek z Prachaticka a i domácí potvrdili, že vyhrál zaslouženě. Vedoucí duo sice nebodovalo, ale celek z Vlachova Březí na něj ještě ztrácí dost bodů.

Sedlice – Junior Strakonice B 2:0 (0:0)

Branky: 71: J. Panuška, 79. Z. Mikeš. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Trkovský – Ťupa, Kešner.

Domácí si zasloužili tři body především za výkon ve druhém poločase. V tom prvním si i hosté vytvořili šance, ale nedotáhli je gólově. Domácí jedenáctka pak soupeře po změně stran potrestala dvěma brankami a body z duelu sousedů tabulce zůstaly v Sedlici.

Dražejov – Vacov 5:0 (3:0)

Branky: 11. a 46. M. Mertl, 36. M. Bračok, 40. T. Hrčka, 79. (PK) T. Pelc. ŽK: 2:4. Rozhodčí: M. Mráz – V. Hájek, Raba.

Zasloužená, i když až nečekaně vysoká výhra domácích, kteří dokázali zužitkovat své šance. Naopak hosté se v koncovce trápí a dokonce ani neproměnili penaltu. Dražejov si výhrou pomohl v tabulce vzhůru.

Prachatice B – Volyně 2:4 (1:2)

Branky: 25. F. Dlouhý vlastní, 49. M. Gramblička – 19. a 85. J. Chvosta, 30. F. Dlouhý, 75. P. Pubal. ŽK: 3:3. Rozhodčí: L. Novák – Kollárik, V. Klimeš.

Prachatičtí chtěli soupeře přeskočit v tabulce, ale vůbec se jim zápas nevydařil. Zato Volyňští podali kvalitní výkon a vyhráli zcela zaslouženě. Rozhodnutí si však nechali hosté až na poslední čtvrthodinu zápasu.

Chelčice – Štěkeň 2:0 (1:0)

Branky: 7. (PK) M. Machnyk, 64. J. Křenek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Pánek – Marek, Harvalík.

Chelčice slaví výhru po hodně dlouhé době. Po penaltě v úvodu utkání daly ve druhé půli i gól ze hry a i když se soupeř snažil zápas zdramatizovat, zasloužené body zůstaly v Chelčicích. Štěkeň ohrozila branku soupeře pouze jediným pokusem.

Netolice – Bavorov 4:3 (2:3)

Branky: 34. a 35. D. Reindl – 79. a 83. F. Rokůsek – 1. D. Roučka, 6. D. Folta, 8. J. Varyš. ŽK: 4:9. ČK: 0:2 (45. Färber, 65. Folta). Rozhodčí: Ovčáček ml. – Juráň, Ovčáček st.

Po deseti minutách hry (0:3) by na domácí nevsadil asi ani nejskalnější fanoušek. Po změnách na hřišti se však dostali Netoličtí do hry a ještě do poločasu se dostali na dostřel. Navíc si Bavorov nechal postupně dát dvě červené karty, čehož Netoličtí dokonale využili a připsali si na konto dost nečekané body. Za bojovnost a výkon si je však zasloužili.