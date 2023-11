Boršov – Lhenice 2:5 (1:1)

Branky: 14. a 63. F. Benhák – 5., 57. a 77. M. Mahák, 65. M. Fišer, 90. P. Vincik. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Černý.

"Utkání jsme myslím měli pod kontrolou, ale cestu ke třem bodům jsme si udělali zbytečně složitou. Začali jsme aktivně a do 15. minuty měli snad čtyři vyložené šance, ze kterých jsme vytěžili jen jednu branku a tyčku. Naopak sami inkasovali po absolutní nedůslednosti a standardce z půlky hřiště, kdy nejsme schopni odbránit nákop do vápna a nejlepší domácí střelec vyrovnal. O poločase jsme si vysvětlili nějaké věci, protože nejen herní projev nebyl úplně v pořádku a chtěli navázat na naši aktivitu v úvodu zápasu. Měli jsme více ze hry, dostali se opět do vedení, ale záhy jsme se nechali unést útočením ve více lidech a po ztrátě na útočné polovině pustili domácí do brejku tři na dva, který opět gólově vyřešil Benhák. Od té doby ale bylo vidět, že máme více sil, slušně jsme kombinovali, byli pohyblivější a překlopili skóre na svou stranu. Nakonec naše vítězství mohlo být i výraznější. Nebylo to bez chyb, ale byly tam i dobré věci a výhra za tři body z Boršova nás pochopitelně těší," hodnotil duel lhenický trenér Ivo Čech.

SKUPINA B

Sedlice – Netolice 1:1 (0:1)

Branky: 58. Z. Mikeš – 29. M. Raušer. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Hruška.

Překvapení kola. Netoličtí sehráli v Sedlici velmi dobrou partii a dokonce sahali po třech bodech. Škoda inkasované branky na konečných 1:1.

Štěkeň – Prachatice B 1:2 (1:0)

Branky: 8. J. Maršala – 65. O. Pavlík vlastní, 78. A. Kasík. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Brodský.

"Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Od úvodu jsme tahali za kratší konec, domácí výborně napadali, nutili nás k chybám a zaslouženě šli do vedení. O poločase jsme pár věcí změnili, dokázali si vytvářet šance a nakonec i výsledek otočit. Tentokrát jsme to urvali spíš vůlí než fotbalovou kvalitou, o to víc si vítězství cením. Musím pochválit soupeře, který byl za poslední dobu nejlepší se kterým jsme se mohli měřit. Nám pomohl k vítězství vynikající výkon brankáře, široký kádr a to, že mají kluci natrénováno, což se ke konci utkání projevilo," shrnul duel prachatcký trenér Josef Hopfinger.

Junior Strakonice B – Vl. Březí 3:0 (2:0)

Branky: 8. a 38. D. Šefčík, 90. V. Peroutka. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Mazour.

Zasloužené vítězství domácích. Soupeř jim prakticky daroval obě branky v prvním poločase. Tým z Prachaticka se prakticky nedostal do pořádného zakončení.

Vacov – Bělčice 3:0 (3:0)

Branky: 10. (PK), 39. a 40. F. Zitta. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Marek.

Domácí měli co napravovat, posledních pět zápasů prohráli a propadli se do boje o záchranu. Proti Bělčicím však podali kvalitní výkon, který podpořil třemi brankami kapitán Zitta. Velice dobře zahráli i další a výsledek mohl být pro domácí ještě výraznější.

Dražejov – Stachy 3:0 (2:0)

Branky: 9. (PK) T. Hrčka, 35. M. Šrámek, 61. J. Matas. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Švarc.

Po velice slibném startu do sezony se Stašským v poslední době nedaří, zvláště na hřištích soupeřů. Tentokrát brzy inkasovali z penalty a domácí si již nenechali tři body vzít.