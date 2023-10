/FOTOGALERIE, VIDEO/ Deváté kolo fotbalové I.B třídy přineslo hodně důležité výsledky. Ve skupině A Lheničtí doma zaváhali a ztrácejí na lídra čtyři body. Ve skupině B bojovali o důležité body pro záchranu Netoličtí, ale neuspěli.

Fotbalová I.B třída: Lhenice - Ledenice 0:3 (0:2). | Video: Jan Klein

SKUPINA A

Lhenice – Ledenice 0:3 (0:2)

Branky: 14. T. Maxa, 40. a 89. J. Fencl. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Frček.

"Hosté z Ledenic od začátku dokazovali, že nechtějí odjet s prázdnou. Snažili se hrát fotbal, byli důrazní a prvních dvacet minut byli určitě lepším týmem, což podtrhli úvodní brankou po naší chybě ve středu obrany. Poté se hra vyrovnala a i my měli šance na srovnán, bohužel jsme místo toho po chybách inkasovali opět středem hřiště druhou branku. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější my, ale i další naše šance zůstaly nevyužity. Kalich hořkosti jsme si vypili do dna v samém závěru, kdy nás z brejku hosté potrestali třetí brankou a já jim k vítězství gratuluji, přestože šancí jsme měli tolik, že klidně zápas mohl skončit remízou. Nedokázali jsme ale to, co sám Fencl, který všechny tři situace skvěle vyřešil, první branku nezištně připravil a další dvě dal sám. Asi nemohu našim hráčům upřít snahu, ale v takovýchto zápasech to nestačí, navíc jsme nezvykle udělali vzadu hrozné chyby a nepomohli si ani na útočné polovině, kde nám chyběla větší kvalita," hodnotil duel lhenický trenér Ivo Čech.

SKUPINA B

Prachatice B – Stachy 6:1 (4:0)

Branky: 3. M. Gramblička, 11. (PK) K. Wagner. 17. T. Kovář, 22. a 37. T. Balica, 79. A. Kasík – 59. J. Řezník. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Marek.

"Chtěli jsme navázat na povedené utkání z minulého kola a to se povedlo. Od začátku jsme diktovali tempo, kluci nebyli líní na krok, hosty jsme zavřeli na jejich půlce a dokázali využít příležitosti, které jsme si vytvořili. Trošku nám utekl vstup do druhé půle, kde na nás hosté zkusili vletět a povedlo se jim snížit. Naštěstí jsme to vzápětí dokázali zase nastartovat a nepřipustit nějaké drama, naopak jsme přidali další dvě krásné branky a zaslouženě vyhráli vysokým rozdílem," komentoval duel domácí trenér Josef Hopfinger.

1/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Stachy. 2/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 3/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 4/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 5/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 6/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 7/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 8/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 9/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 10/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 11/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 12/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 13/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 14/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 15/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 16/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 17/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 18/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 19/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 20/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 21/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 22/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 23/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 24/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 25/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy. 26/26 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Tatran Prachatice B - Sokol Stachy.

Vlachovo Březí – Vacov 4:1 (0:1)

Branky: 54. L. Martínek, 64., 83. a 92. (PK) Š. Kužvart – 40. D. Vítovec. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Ťupa.

Vacovští sice šli před poločasem do vedení, ale domácí předvedli ve druhé půli výborný výkon a dokonale utkání otočili. Měli daleko větší chuť po vítězství. "To, co jsme předvedli ve druhém poločase, nemá s fotbalem vůbec nic společného. Za druhý poločas jsme si nezasloužili žádné body. Březí zaslouženě vyhrálo," komentoval utkání vacovský trenér Kopáčik.

Fotbalová I.A: Na Prachaticko putuje sedm bodů, Vimperk nezvládl přesilovku

Netolice – Štěkeň 1:2 (0:0)

Branky: 81. R. Mužík – 75. D. Rybák, 90. J. Maršala ml. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Švarc.

V souboji celků ze dna tabulky odcházeli šťastnější fotbalisté ze Strakonicka. Začátek utkání však patřil domácím, kteří mohli v první desetiminutovce nastřílet klidně tři banky. Jejich koncovka je však žalostná. Netoličtí měli převahu celou první půli, ale nic z toho nebylo. Do druhého dějství jakoby přišel jiný tým v dresu hostů a ti se také dostali do vedení. Domácí dokázali deset minut před koncem srovnat, ale vůle po výhře byla v táboře Štěkně větší a Jan Maršala mladší hostům vystřelil tři důležité body.